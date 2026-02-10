Posłowie PiS zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o statusie sędziów TK i domagają się wzmocnienia prawnej ochrony procesu wyboru tych sędziów. Chodzi o to aby, Sejm nie decydował o ich wyborze w drodze uchwały. „Wybór sędziów do jednego z najważniejszych organów państwa powinien być regulowany wyłącznie ustawą - tak nakazuje art. 197 Konstytucji - a nie wewnętrznymi aktami jednej izby parlamentu, bo to narusza zasadę podziału władz” - napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Marcin Warchoł. Wnioskodawcy postulują, aby do czasu wydania przez TK wyroku wstrzymano zaprzysiężenia sędziów TK.
W czasie dwuletnich rządów koalicji Donalda Tuska doprowadzono do 6 wakatów na stanowiskach sędziów TK. Rządzący ciągle blokują wybór nowych sędziów i od początku roku 2024 r. nie publikują wyroków Trybunału Konstytucyjnego, bo uważają, że jest obsadzony nieprawidłowo. Teraz jednak przygotowują się do przejęcia trybunału, a szef MS Waldemar żurek marzy o podjęciu przez Sejm uchwały, która zakwestionowałaby stratus sędziów TK.
W ocenie posłów Prawa i Sprawiedliwości należy ustawa o statusie sędziów TK jest niezgodna z konstytucją, umożliwia bowiem ich wybór jedynie na podstawie uchwały Sejmu.
Z grupą posłów PiS złożyliśmy do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy o statusie sędziów TK oraz Regulaminu Sejmu, które umożliwiają wybór sędziów do Trybunału w drodze sejmowych uchwał i nakazują Prezydentowi odebranie od nich ślubowania nawet jeśli wybór nastąpił z naruszeniem prawa.
Wybór sędziów do jednego z najważniejszych organów państwa powinien być regulowany wyłącznie ustawą - tak nakazuje art. 197 Konstytucji - a nie wewnętrznymi aktami jednej izby parlamentu, bo to narusza zasadę podziału władz i niezależności Trybunału. Taka ustawa musi precyzyjnie regulować wybór sędziów z zachowaniem zasady ciągłości działania TK i indywidualnego charakteru kadencji sędziów. Tak aby - zgodnie z Konstytucją - wymiana składu TK następowała stopniowo i zasiadali w nim sędziowie wybierani przez kolejne kadencje Sejmu, co gwarantuje bezstronność i niezależność Trybunału
— czytamy w informacji zamieszczonej w mediach społecznościowych przez posła Marcina Warchoła.
„Należy wstrzymać zaprzysiężenia sędziów”
Trudno wykluczyć, że koalicja Donalda Tuska po raz kolejny dokona bezprawnego przejęcia jeszcze jednej ważnej ustrojowo instytucji państwa polskiego - Trybunału Konstytucyjnego. Nie byłby to pierwszy zamach, jakiego trybunał doświadczył. Po przegranych wyborach prezydenckich w 2015 r. przez Bronisława Komorowskiego koalicja PO-PSL łamiąc demokratyczne zasady państwa prawnego, dokonała wyboru 5 sędziów TK na zapas, po to aby nie mogła to zrobić przygotowująca się do rządzenia Zjednoczona Prawica.
W ocenie posłów PiS status sędziów trybunału Konstytucyjnego powinien być uregulowany w sposób bardziej zdecydowany. Chodzi o bardziej demokratyczny sposób obsadzania stanowisk sędziowskich w TK oraz zablokowanie możliwości manipulowania przy tym politykom.
Obecne przepisy w przypadku wakatów - dzisiaj mamy 6 wakatów na 15 członków TK - umożliwiają „grupowe” wybieranie członków Trybunału przez jedną większość sejmową, co stanowi zagrożenie dla zasady państwa demokratycznego, zwierzchnictwa Narodu oraz legitymacji demokratycznej Trybunału.
Za niezgodną z prawem należy też uznać możliwość odrzucania przez większość sejmową kandydatów na sędziów zgłaszanych przez klub parlamentarny z najliczniejszą liczbą posłów w danej kadencji Sejmu. Dziś koalicja 13 grudnia robi to nagminnie, naruszając zasadę pluralizmu TK.
Niekonstytucyjne jest również wymaganie od Prezydenta RP odbierania ślubowania od sędziów wybranych z naruszeniem prawa. Skoro orzeczenia TK są ostateczne i powszechnie obowiązujące (art. 190 ust. 1 Konstytucji), to w sytuacji gdy TK stwierdzi niekonstytucyjność przepisów będących podstawą wyboru sędziów, organy państwa nie mogą tego ignorować, a Prezydent nie może być ustawowo zmuszany do działania sprzecznego z wyrokiem TK. Dlatego należy wstrzymać zaprzysiężenia sędziów do czasu wydania przez TK ostatecznego orzeczenia ws. naszego wniosku
— czytamy w dalszej części wpisu byłego ministra sprawiedliwości Marcina Warchoła z PiS.
Podsumowanie
Wszyscy zaczynają już dostrzegać, że właśnie rozpoczyna się batalia o Trybunał Konstytucyjny. Rządzący będą podpierać się zapewne wyrokiem TSUE z 18 grudnia 2025 roku, który bezprawnie podważył status TK. Ten europejski trybunał nie ma żadnych uprawnień, aby wypowiadać na temat polskiego wymiaru sprawiedliwości, a już szczególnie w zakresie legalności działań TK, który nie jest zwykłym sądem, lecz trybunałem niepodlegającym żadnej innej instytucji. Warto w tym kontekście zapoznać się z raportem „Wojna o Trybunał. Spór o ważność wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce w 2015 r.”, przygotowanym przez Węgiersko-Polski Instytut Wolności w Budapeszcie.
