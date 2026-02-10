„Absurd zarzutów wobec Michała Wosia polega na tym, że w zasadzie z każdej aktywności ministra czy wiceministra stworzyć zarzuty, które służyłyby walce politycznej, z jaką mamy teraz do czynienia. I tak się dzieje w naszym kraju pod tymi rządami. Te zarzuty są wymyślone, ale tak działa ten system” - powiedział Mariusz Błaszczak, przewodniczący KP PiS, były minister obrony narodowej, na konferencji prasowej z politykami PiS.
Do Sejmu przekazany został wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Michałowi Wosiowi w śledztwie dotyczącym zasadności, legalności i gospodarności działań w związku z zarządzaniem Służbą Więzienną w czasach rządów PiS, gdy Woś pełnił funkcję wiceszefa MS.
W opinii Mariusza Błaszczaka „Donald Tusk i jego ekipa wprowadzają kryptodyktaturę”.
Przestrzegamy przed lekceważeniem tych spraw. Ten chaos powoduje, że unieważniane są wyroki sądów, które dotyczą przestępców, pedofili, morderców i gwałcicieli. Do tego prowadzi chaos w wymiarze sprawiedliwości, który w Polsce realizuje Donald Tusk i jego ekipa
— powiedział przewodniczący KP PiS.
Woś: „Nam ust nie zamkniecie”
Następnie głos zabrał Michał Woś. Jak wyjaśnił, „dwa lata śledztwa rzekomych nieprawidłowości w Służbie Więziennej, dwa lata bicia piany”.
A dowiadujemy się, że ppłk. ABW, który przyszedł do SW budować inspektorat wewnętrzny, otrzymał awans na szefa inspektoratu, który zbudował. To jest pierwszy awans tak zwany. A drugi został pułkownikiem w ramach wyróżnienia. I to są zarzuty, które udało się prokuraturze Tuska, Żurka, Bodnara uszyć przez dwa lata wielkiego śledztwa całego zespołu śledczego
— zaznaczył poseł PiS.
Zapowiedź uchylenia immunitetu należy czytać wyłącznie w kontekście politycznym. To kolejne represje wobec opozycji. Nasi posłowie są aktywni, głośno mówią o bezprawiu Tuska i Żurka, głośno mówią o braku praworządności w sądach, w związku z tym oni myślą, że takimi działaniami kogoś zastraszą, kogoś zniechęcą. Panie Tusk, panie Żurek – wasze niedoczekanie – nam ust nie zamkniecie
— podkreślił Michał Woś.
Śledztwo w sprawie prowadzi Zespół Śledczy powołany w grudniu 2024 r. w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. Wniosek o uchylenie Wosiowi immunitetu został przekazany do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego wczoraj.
X/PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
