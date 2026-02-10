Dzisiejsze posiedzenie Sejmu rozpoczęło się burzliwą dyskusją. Premier Mateusz Morawiecki wnioskował o zwołanie dodatkowego, tajnego posiedzenia Sejmu w sprawie kontaktów marszałka Włodzimierza Czarzastego z Rosjanami. Wcześniej, na konferencji prasowej, Czarzasty informował, że podobny wniosek złożony przez opozycję odrzuciło wczoraj prezydium Sejmu. Z kolei poseł Lewicy Tomasz Trela w sposób prostacki zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego.
Posłowie Jarosław Sachajko z koła Wolni Republikanie oraz Ryszard Wilk z Konfederacji podnosili kwestie energetyczne, takie jak brak pelletu w Polsce, ETS czy wysokie ceny energii. Poseł PiS Janusz Kowalski poruszył w swoim wystąpieniu tę ostatnią sprawę, przypominając, że w zamrażarce sejmowej leży projekt dotyczący obniżenia cen energii. Niezrzeszona poseł Paulina Matysiak zwracała uwagę na wzrost bezrobocia w Polsce, a również niezrzeszony parlamentarzysta Marcin Józefaciuk mówił o alienacji rodzicielskiej.
A jednak najbardziej burzliwa okazała się dyskusja na temat przynależności do PZPR marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, a następnie, już w wolnej Polsce - jego kontaktów z Rosjanami.
Jabłoński o finansowaniu SAFE
Poseł PiS Paweł Jabłoński poruszył temat obronności, a jego wystąpienie posłuży później politykowi PSL Krzysztofowi Paszykowi do wyciągnięcia dość zaskakujących wniosków.
Tutaj natychmiast powinien wyjść minister obrony i wytłumaczyć, dlaczego w ramach budżetu Ministerstwa Obrony na ten rok zmniejszacie liczbę etatów żołnierzy o 14 tys. Mamy budować najsilniejszą armię w Europie. Macie usta pełne frazesów, pełne pięknych słów. A jeśli mówimy, panie premierze, o etatach, to zmniejszacie o 14 tys.
— podkreślił parlamentarzysta PiS.
Tarcza Wschód - 2 lata temu Donald Tusk zapowiedział, że umocnimy naszą granicę wschodnią. Nasza granica z Rosją i Białorusią to jest łącznie 650 km. Wiecie państwo, ile oni zdążyli zrobić przez te prawie 2 lata? 55 km! To jest niecałe 8,5 proc. Panie premierze, co wy robicie? Na co wy czekacie? Jeżeli potrzebujecie większych pieniędzy to przedstawcie tutaj nowelizację. Jako mądra, odpowiedzialna opozycja, poprzemy ją
— dodał.
I kolejna kwestia Mówicie coś o tym programie SAFE, że tu będą jakieś gigantyczne pieniądze. Dlaczego nie chcecie ujawnić rzeczywistego mechanizmu finansowania? komisja Europejska już zapowiedziała że Węgrom zamrozi. Czy taki sam mechanizm szantażu finansowego będzie stosowany wobec Polski?
— pytał Jabłoński.
Fritz przypomina: PZPR - Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji
Roman Fritz z Konfederacji Korony Polskiej nawiązał do przeszłości marszałka Włodzimierza Czarzastego, ale również wystąpił w obronie partyjnego kolegi, Włodzimierza Skalika.
W latach 90. zasiadający wówczas w tej sali Leszek Moczulski, obecnie już świętej pamięci, zinterpretował skrót PZPR następująco: „Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji”, bo rzeczywiście Polska Zjednoczona Partia Robotnicza była swojego rodzaju przedłużeniem władzy komunistycznej partii Związku Radzieckiego na terytorium Rzeczpospolitej. I teraz siedzący za mną wielce czcigodny pan marszałek który wstąpił do partii wspomnianej wyżej w 1983 roku miał czelność dziś na konferencji prasowej zarzucić jakąś mityczną prorosyjskość polskiemu posłowi Włodzimierzowi Skalikowi co jest hańbą samą w sobie
— powiedział.
Pan Czarzasty wdał się w jakąś słowną rozróbę z ambasadorem Rosem
— przypomniał Skalik. Marszałek wyłączył mikrofon.
Paszyk do opozycji: Czy źródło waszej wiedzy jest na Kremlu?
Krzysztof Paszyk z PSL oskarżył prawicową opozycję o… czerpanie wiedzy od Kremla.
Słuchając prawicowych radykałów z Konfederacji Brauna czy z Konfederacji, ale przed chwilą też pana posła Jabłońskiego, można odnieść wrażenie, że państwo negujecie potrzebę zbrojenia Polski. Zaproponowany przez ministra obrony narodowej program SAFE przecież kapitalnie służy temu, abyśmy szybko się zbroili. Już zapomnieliście, jak minister Błaszczak, kupując sprzęt w Korei, też zaciągał pożyczkę?
— pytał.
Ale ja chciałem was zapytać, skąd wy czerpiecie wiedzę, która odwodzi was od myśli i potrzeby zbrojenia naszego kraju? Warto, byście dzisiaj Polkom i Polakom to wprost powiedzieli. Czy aby na pewno źródło tej wiedzy nie tkwi na Kremlu?
— dodał.
Poseł Paszyk zapomniał najwyraźniej, że to jego partia (uczyniła to rękoma byłego wicepremiera PSL, Waldemara Pawlaka), ma na swoim koncie skrajnie niekorzystną dla Polski umowę gazową z Rosją, a co więcej - PSL jeszcze niedawno nawet w większym stopniu niż dawna PO - oskarżało PiS o „rusofobię”. Wreszcie: gdyby polscy posłowie czerpali jakąkolwiek wiedzę od Kremla, zwłaszcza w dziedzinie obronności, to musieliby być raczej „polskimi agentami” w Rosji i ich wiedza nie działałaby na korzyść reżimu Putina.
Morawiecki o Czarzastym: Wpuścił do Polski moskiewski kapitał
O przeszłości, ale również bardziej współczesnych kontaktach Czarzastego, opowiedział były premier Mateusz Morawiecki.
Czym różni się poseł Czarzasty od marszałka Czarzastego? Tym, że ten pierwszy nie chciał pokazać swoich rosyjskich powiązań, a ten drugi już nie musi. Na czele Sejmu stoi człowiek. który do bezpośrednio powiązanego ze sobą biznesu wpuszcza moskiewski kapitał. Człowiek, który nie chciał wypełnić przez wiele miesięcy ankiety bezpieczeństwa. Człowiek, który pod rygorem odpowiedzialności karnej nie chciał odpowiedzieć na pytania służb. Dlatego w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości wnoszę o zwołanie Sejmu w trybie posiedzenia tajnegp, bo tylko tak jesteśmy w stanie wyjaśnić moskiewskie powiązania marszałka Czarzastego
— podkreślił.
Panie marszałku, jedno sprostowanie. Armia Czerwona wam przyniosła władzę, a nam zniewolenie
— dodał wiceprezes PiS.
Posłowie PiS zaczęli skandować „precz z komuną”.
Czarzasty zadrwił z zapowiedzi złożenia przez byłego premiera wniosku, przypominając, że był on wczoraj głosowany na posiedzeniu Prezydium Sejmu i odrzucony stosunkiem głosów 4:1.
Gratuluję skuteczności
— dodał zadowolony z siebie marszałek.
Siemoniak: To ogromna obłuda
W ubiegłym tygodniu przekazywaliśmy informacje, że marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pan Włodzimierz Czarzasty posiada dostęp, z mocy ustawy, do informacji o najwyższej klauzuli tajności. Służby specjalne, zwłaszcza ABW, nie wnosiły w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i bezwzględnie realizują przepisy obowiązujące w tym zakresie
— podkreślił z kolei minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
Bardzo się dziwię temu, że akurat były premier Morawiecki w tej sprawie występuje, ponieważ za czasów, gdy był premierem, nastąpiły te zdarzenia gospodarcze, które państwo teraz kwestionują. Jakoś ani premier Morawiecki, ani ABW, ani żadne służby, które wam podlegały, palcem wtedy nie kiwnęły. Więc to ogromna obłuda i robienie polityki na czymś, co mogliście dawni sami wyjaśnić, gdybyście chcieli
– dodał.
Prostackie oskarżenia Treli
Tomasz Trela, poseł Lewicy, uderzył w prezydenta Karola Nawrockiego, niemal słowo w słowo powtarzając to, co mówił na konferencji prasowej marszałek Włodzimierz Czarzasty.
Panie pośle Morawiecki a może pan powie o swoich interesach na działkach? Albo może pan się wytłumaczy z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, jak już pan chce się tak tłumaczyć? A jeżeli chcecie państwo pytać o przeszłość pana marszałka, to zacznijmy pytać o przeszłość pana prezydenta Karola Nawrockiego. Może wytłumaczy się ze swoich powiązań z pseudokibicami i mafiami z Pomorza? Może wytłumaczy się, jakie ma koligacje z Wielkim Bu albo z Dragonem?
— wykrzykiwał Trela z mównicy sejmowej.
Albo może zapytajmy pana Karola Nawrockiego o Grand Hotel i jego kombinacje. Pomagał dostarczać prostytutki czy nadzorował dostarczenie prostytutek dla klientów? A może wróćmy do 2021 roku, kiedy Karol Nawrocki nie miał dostępu do ściśle tajnych i aktualnie jego doradca, szef ABW, takie poświadczenie mu dostarczył
— dodał.
I na sam koniec. W ostatnich latach Włodzimierz Czarzasty nie był w proputinowskiej Rosji a Karol Nawrocki był! O czym rozmawiał w putinowskiej Rosji kilka lat temu Karol Nawrocki? Marszałek Czarzasty jest czysty, a Karol Nawrocki ma brudne rączki!
— zakończył.
Cóż, jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego i Rosję, to poseł Lewicy o co najmniej dwóch istotnych informacjach „zapomniał”. Po pierwsze: od 2024 r. putinowski reżim ściga go listem gończym. Po drugie - w Karola Nawrockiego, odkąd został prezydentem, uderza ruska propaganda. Niedawno „zbrodniarzem wojennym” nazwał polskiego prezydenta jeden z najgorliwszych propagandzistów - Władimir Sołowjow.
Czarzasty: Precz z komuną
Upiorności całego obrazu dopełnił marszałek Czarzasty.
Dziękuję serdecznie, proszę państwa. Ogłaszam minutę przerwy i przechodzimy do obrad.
— powiedział.
A na koniec a na koniec chciałem państwa pozdrowić hasłem „precz z komuną”
— dodał.
Pytanie, czy marszałek chciał być „zabawny” i „ironiczny”, czy może w zawoalowany sposób zapowiedział zakończenie kariery politycznej?
