W warszawskim Sądzie Okręgowym odbywa się dziś kolejna rozprawa ks. Michała Olszewskiego byłych urzędników MS, m.in. Urszuli Dubejko i Karoliny Święcickiej (d. Kucharskiej). „Jest to dzień, w którym po raz pierwszy mają oni możliwość wypowiedzieć się przed sądem, złożyć zeznania” - mówił prosto z sądu reporter Telewizji wPolsce24 Krzysztof Nowina-Konopka. Jak relacjonował dziennikarz, ks. Michał Olszewski odmówił składania zeznań, skorzystał natomiast z prawa do swobodnej wypowiedzi, przypominając m.in., jak traktowano go w areszcie oraz dodając pewne nieznane wcześniej informacje. Było to na przykład przetrzymywanie listów do duchownego - nawet od małych bratanków księdza Michała.
Proces ks. Michała Olszewskiego i grupy byłych urzędników zajmujących się w MS dotacjami w ramach Funduszu Sprawiedliwości budzi już od początku wiele zastrzeżeń ze strony m.in. obrońców. Dotyczą one chociażby „ręcznego” wyznaczania ławników, w dodatku na dobę przed rozprawą.
CZYTAJ TAKŻE:
-TYLKO U NAS. Ruszył proces ks. Olszewskiego i dwóch urzędniczek. Mec. Skwarzyński: Ławnicy nie zapoznali się z aktami sprawy!
-Druga rozprawa ks. Michała Olszewskiego i byłych urzędniczek. Skandaliczne kombinacje władzy przed procesem!
Wypowiedź swobodna ks. Olszewskiego
W stołecznym Sądzie Okręgowym jest dziennikarz Telewizji wPolsce24 Krzysztof Nowina-Konopka.
To trzecia rozprawa ks. Olszewskiego i urzędników, którzy zajmowali się dotacjami Funduszu Sprawiedliwości. Jest to dzień, w którym po raz pierwszy mają oni możliwość wypowiedzieć się przed sądem, złożyć zeznania. W tej chwili właśnie swoją wypowiedź swobodną kontynuuje ks. Michał Olszewski
— relacjonował dziennikarz krótko po godzinie 11.
Nowina-Konopka poinformował, że ks. Michał Olszewski odmówił składania zeznań przed sądem. Swoją decyzję motywował tym, że wszystko, co istotne, powiedział już przedtem prokuratorowi. Skorzystał natomiast z prawa do wypowiedzi swobodnej.
Miesiącami przetrzymywano nawet listy od bratanków!
Ksiądz Olszewski opisywał warunki, w jakich był przetrzymywany w tym, co nazywa aresztem wydobywczym. Przypomnial, jak wyglądały przesłuchania w prokuraturze. Miał skrępowane ręce i nogi kajdankami zespolonymi. Wspominał też o tym, co spotkało go podczas zatrzymania i później
— relacjonował dziennikarz.
Pojawiły się też nowe informacje. Ksiądz Olszewski mówił bowiem również o przetrzymywaniu kierowanej przez niego korespondencji. Dotyczyło to nawet listów od jego małych bratanków (pierwszy z nich ksiądz Michał otrzymał dopiero po trzech miesiącach aresztu. Wcześniej trafiły do niego listy od wiernych - od trzeciego tygodnia).
Funkcjonariusze nieoficjalnie powiedzieli mu, że listy od bratanków były przetrzymywane przez prokuratora. To pokazuje, jak w sposób także psychiczny znęcali się nad księdzem ci, którzy stali za jego aresztem. Tak przynajmniej interpretuje to duchowny
— zwrócił uwagę reporter.
240 tys. stron dętych zarzutów
Duchowny w swojej swobodnej wypowiedzi wyraził także wątpliwości co do szans na sprawiedliwy, uczciwy proces. Swoją ocenę uzasadniał wydarzeniami, które mają miejsce już od początku przygotowań do procesu. Chodzi m.in. o wyznaczenie sędzi Justyny Koski-Janusz, która była w osobistym sporze prawnym z ministrem Zbigniewem Ziobrą. Ks. Olszewski wskazywał również na podmianę ławników na dobę przed rozprawą. Problemem jest nie tylko to, że wyznaczono ich ręcznie, ale również – że jest to zbyt krótki czas, aby mieli możliwość zapoznania się z tak obszernym materiałem dowodowym.
On liczy ok. 240 tys. stron. To jest, jak mówi mecenas Krzysztof Wąsowski, materiał w 90 proc. bezwartościowy, nieodnoszący się do zarzutów, a mający po prostu stworzyć wrażenie, że to bardzo poważna sprawa
– wskazał Nowina-Konopka.
Reporter zapowiedział, że poza ks. Olszewskim w sądzie wypowie się dzisiaj pięć osób. Chodzi oczywiście o byłych urzędników MS.
CZYTAJ TAKŻE: NASZ NEWS. Sąd oddalił wniosek o wyłączenie ławników ws. ks. Olszewskiego. Sędzia przyznał, że wyznaczono ich ręcznie!
Podsumowanie
W Sądzie Okręgowym w Warszawie trwa kolejna rozprawa ks. Michała Olszewskiego i byłych urzędników MS związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Duchowny odmówił składania zeznań, ale w swobodnej wypowiedzi opisywał złe traktowanie w areszcie, m.in. przetrzymywanie jego korespondencji. Podnosił też wątpliwości co do uczciwości procesu, wskazując na kontrowersje wokół składu sądu, ławników i ogromu materiału dowodowego.
Telewizja wPolsce24/Joanna Jaszczuk
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752806-kolejna-rozprawa-ks-olszewskiego-opowiedzial-o-represjach
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.