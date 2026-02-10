Nowacka upiera się przy obowiązkowej edukacji zdrowotnej w szkołach. "Mam nadzieję, że nie będzie awantury"

  • Polityka
  • opublikowano:
Barbara Nowacja, minister edukacji / autor: Fratria
Barbara Nowacja, minister edukacji / autor: Fratria

Barbara Nowacka uważa, że edukacja zdrowotna powinna być w szkołach obowiązkowa. Minister edukacji zaznaczyła, że tylko w takiej formule wymyślony przez nią przedmiot ma sens. Jednocześnie, zgodnie ze wcześniejszymi postanowieniami szefowej MEN, z programu szkół wyleciał przedmiot „wychowanie do życia w rodzinie”, a religia została drastycznie zmarginalizowana. Decyzja dotycząca przyszłości edukacji zdrowotnej ma zapaść do końca marca. „Mam nadzieję, że nie będzie awantury” - zapowiedziała minister edukacji na antenie Polsat News.

„Mam nadzieję, że nie będzie awantury”

Szefowa resortu edukacji powiedziała, że coraz więcej rodziców wie, kto i w jaki sposób prowadzi ten przedmiot.

Mam nadzieję, że nie będzie awantury, bo już przynajmniej część rodziców wie, kto prowadzi ten przedmiot i jak go prowadzi

— zapewniała minister.

Obawy rodziców, także konserwatywnych

Barbara Nowacka przyznała, że zdaje sobie sprawę z obaw części rodziców, których dzieci objęte są programem edukacji zdrowotnej.

— Podnoszą temat edukacji zdrowotnej, mówią, że to ważny przedmiot, ale mają pewne obawy. Chcieliby, żeby dzieci były tego uczone, jednak nawet bardziej konserwatywni rodzice mówią wprost: obawiamy się, jak to będzie prowadzone

— mówiła.

Barbara Nowacka zapewniała, że zajęcia realizowane są przez wykwalifikowanych nauczycieli.

— Przedmiot jest prowadzony przez nauczycielki i nauczycieli. Do kogo mamy mieć większe zaufanie, jeśli nie do profesjonalistów, którzy na co dzień pracują z naszymi dziećmi?

— pytała.

Kompromis według Nowackiej

Jak dodała, resort prowadzi zaawansowane rozmowy z organizacjami pozarządowymi w poszukiwaniu kompromisu.

— Wiemy, że kompromis jest konieczny, ale musi to być kompromis, w którym zyskują dzieci. Zdrowie seksualne jest elementem zdrowia człowieka, tak samo istotnym jak zdrowie fizyczne czy emocjonalne

— podkreśliła Nowacka.

Kompromis zapowiadany przez minister zakłada jednak, że nauczyciele mieliby do zrealizowania program przyjęty w ramach nowego przedmiotu. A w nim, w miejsce modelu, gdzie seksualność widziana jest w kontekście małżeństwa i rodziny, wprowadza się model, gdzie stabilne małżeństwa traktuje się na równi ze związkami nieformalnymi, w tym jednopłciowymi. Uczniowie już w szkołach podstawowych uczą o różnych skłonnościach seksualnych, jako tak samo naturalnych, jak również o tym, że o ich płci nie musi przesądzać budowa biologiczna, bowiem są różne „tożsamości płciowe”.

Dane MEN: Ilu uczniów uczestniczy w zajęciach

Tymczasem z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej z listopada 2025 roku wynika, że w zajęciach z edukacji zdrowotnej uczestniczy 920 tys. 925 uczniów, czyli zaledwie około 30 proc. wszystkich uprawnionych. Najwyższy odsetek odnotowano w Wielkopolsce (38,59 proc.), a najniższy na Podkarpaciu (17,19 proc.).

Wisienką na torcie było miasto Gdańsk. Według danych z października w mateczniku Donalda Tuska na przedmiot wymyślony przez Nowacką chodziło jedynie 31,6 proc. uczniów!

A jeszcze pod koniec września minister Nowacka przekonywała, że ponad połowa Polaków popiera wprowadzenie tych zajęć.

Sprzeciw wobec reformy w szkołach

Reforma wywołuje zdecydowany sprzeciw w wielu samorządach. Barbara Nowak, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego i była małopolska kurator oświaty, w programie „Kontra” na antenie Telewizji wPolsce24 stwierdziła:

-Pani Nowacka ma za zadanie zniszczenie szkoły polskiej po to, żeby zniszczyć naród polski. Ta wojna o polskość przetacza się dziś przez szkoły, a pani Nowacka nie ma żadnego szacunku do Polaków i do polskich rodziców.

Już od sierpnia zeszłego roku Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły organizowała ogólnopolskie pikiety pod kuratoriami oświaty.

Przedstawiciele 87 organizacji pozarządowych zrzeszonych w KROPS wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec zmian w systemie edukacji, które zagrażają wysokiemu poziomowi edukacji i suwerenności polskiej oświaty

– brzmiał w wówczas komunikat Koalicji.

Te głosy analizował również prezydent Karol Nawrocki, który w grudniu zeszłego roku zdecydował się zawetować przygotowaną przez MEN nowelizację ustawy Prawo oświatowe.

A gdzie „wychowanie do życia w rodzinie” i religia?

Przypomnijmy, że wcześniejszy przedmiot - „Wychowanie do życia w rodzinie” - został wyrzucony ze szkół bez podsumowania, oceny czy konsultacji. Z kolei lekcje religii są stopniowo marginalizowane – ograniczone do jednej godziny tygodniowo i przenoszone na pierwszą lub ostatnią lekcję, co ma zniechęcać uczniów do uczestnictwa.

CZYTAJ TEŻ:

Dobrowolska po zawetowaniu przez prezydenta ustawy oświatowej: Postawił tamę tsunami, które uderza w polską szkołę

W całej Polsce pikiety w obronie polskiej szkoły! Wystartowały już dziś w Łodzi. KROPS: To nie reformy, to niszczenie

Sławomir Cedzyński/Polsat News

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych