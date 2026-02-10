Czarzasty próbuje szantażować prezydenta Nawrockiego? "Jeśli nie doczekam się podpisu pod ustawą o KRS, wydam obwieszczenie"

Dlatego apeluję do prezydenta o podpis pod ustawą o KRS. Jako marszałek Sejmu działam w granicach prawa. Dlatego, jeśli nie doczekam się podpisu prezydenta pod ustawą o KRS, w ciągu dwóch dni wydam obwieszczenie o rozpoczęciu procedury wyboru członków KRS” - powiedział podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W szantażu wobec prezydenta wspominał m.in. o uchylanych wyrokach za zabójstwa kobiet i dzieci. Przyczyną takiego stanu rzeczy, według Czarzastego, jest fakt, że orzekają sędziowie nieuznawani przez obecną władzę.

Swoje wystąpienie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty rozpoczął od prymitywnego „odbijania piłeczki”.

Czarzasty: Sprawa KRS dotyka każdego z nas

Czarzsty odniósł się bowiem do wątpliwości na temat jego kontaktów z Rosjanką Swietłaną Czestnych… atakując prezydenta Karola Nawrockiego.

Dzień dobry państwu. Zadymy, proszę państwa, nie przykryją żadnej prawdy. Niedługo na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego zapytamy się, co pan prezydent robił w Rosji i w innych miejscach, ale to dopiero jutro

— powiedział.

Później przystąpił do przekonywania - w dość osobliwy sposób - prezydenta do podpisania ustawy o KRS.

KRS – sprawa pierwsza, bardzo ważna. Państwo nie może godzić się na sytuację, w której obywatele latami żyją w niepewności co do ważności orzeczeń, a Polska ponosi wielomilionowe koszty odszkodowań tylko dlatego, że instytucje publiczne nie funkcjonują tak, jak powinny

— powiedział marszałek.

Ludzie tak naprawdę mają w nosie spory polityków. Chcą sprawiedliwości i na nią zasługją. W związku z tym, że tzw. neosędziowie zasiadają w różnych składach sędziowskich, zdarzyły się następujące rzeczy

— dodał, po czym rozpoczął szantaż emocjonalny.

Uchylono wyrok dożywocia za zabójstwo trzech kobiet w roku 2025. uchylono wyrok dożywocia za zabójstwo żony i dwójki dzieci w roku 2024. Kwestionowane są wyroki ws. rozwodów i one są traktowane jako nieistniejące lub dotknięte nieważnością

— wyliczał.

Prawdę powiedziawszy, brakuje jeszcze wyroków w sprawie cofnięcia adopcji po trzech czy czterech latach wychowywania dziecka przez nową rodzinę. Sprawa KRS dotyka każdego z nas, każdego obywatela i obywatelkę. To nie jest problem sędziów, to problem nasz

— ocenił Włodzimierz Czarzasty.

Jeśli nie doczekam się podpisu prezydenta…”

Dlatego apeluję do prezydenta o podpis pod ustawą o KRS. To dobra ustawa, która zapewnia obywatelom prawo do sądu i ogranicza przewlekłość postępowań. Jako marszałek Sejmu działam w granicach prawa. Dlatego, jeśli nie doczekam się podpisu prezydenta pod ustawą o KRS, w ciągu dwóch dni wydam obwieszczenie o rozpoczęciu procedury wyboru członków KRS

— stwierdził marszałek.

Nie jest to dobre prawo w oparciu o które wydam to obwieszczenie, ale prawo obowiązujące. Jest szansa, aby poprawić to prawo. Ustawa leży u pana prezydenta

— dodał.

