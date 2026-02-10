„Włodzimierz Czarzasty zdezerterował przed poddaniem się kontroli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Co sprawiło, że uciekł przed tym, żeby ABW mogło przyjrzeć się jego życiorysowi? Możemy się tylko domyślać. Problemem jest to, co ABW mogłoby znaleźć w momencie, kiedy by się tym wszystkim powiązaniom naprawdę przyjrzało” – mówił w rozmowie z red. Marcinem Wikłą na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Michał Moskal.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752793-moskal-czarzasty-zdezerterowal-przed-poddaniem-sie-kontroli-abw