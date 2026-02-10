„My dziś mamy bardzo poważne podejrzenia, by uważać, że ten człowiek, którego Donald Tusk wyniósł do godności drugiej osoby w państwie, że to jest człowiek mający związki z Rosją w takim stopniu, że nie tylko nie powinien pełnić żadnej funkcji państwowej, ale powinien się tłumaczyć z tych związków” - powiedział na antenie RMF FM Paweł Jabłoński, poseł PiS, były wiceszef MSZ, pytany czy będzie wniosek o odwołanie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
„Czarzasty powinien wszystko wyjaśnić”
Klub PiS złożył wniosek o zwołanie w trybie tajnym posiedzenia Sejmu w sprawie marszałka Włodzimierza Czarzastego; posłowie PiS chcieliby, aby wyjaśnił dlaczego w przeszłości nie występował o dostęp do informacji o klauzuli „ściśle tajne”. Według nich, posiedzenie takie mogłoby zostać zwołane np. w piątek. Z kolei na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego omawiany ma być wątek wątpliwych kontaktów towarzysko-biznesowych Czarzastego.
Jabłoński dopytywany, czy Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o odwołanie Czarzastego powiedział, że w pierwszej kolejności oczekuje wyjaśnień od marszałka.
Chcemy opierać się na faktach, na to zasługują wszyscy. Jeśli informacje ujawnione przez media to prawda, to Czarzasty utrzymuje kontakty z kilkoma Rosjanami. (…) Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego powinien wszystko wyjaśnić
— zaznaczył były wiceszef MSZ.
To nie jest tak, że to jest jakaś publiczna dyskusja. Tam powinny być wyjaśnione fakty. Druga osoba w państwie ma związki z Rosją, których nie chce wyjaśnić. Nie została sprawdzona w trybie ustawy, tak jak każdy, kto ubiega się o dostęp do informacji niejawnych, nie przeszedł tej ankiety, nie przeszedł tego postępowania sprawdzającego
— dodał.
„Bez sensu zupełnie zaatakował Trumpa”
W rozmowie poruszono również wątek dotyczący ataku Czarzastego na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W jego wyniku ambasador USA w Polsce Thomas Rose poinformował o zerwaniu kontaktów z marszałkiem Sejmu.
Pan Czarzasty, bez sensu zupełnie zaatakował Donalda Trumpa. Niczemu to nie służyło, poza jakimś zbijaniem punktów w krajowej polityce. Zaszkodził naszym relacjom z Amerykanami zupełnie bez sensu. Nawet jeśli on coś tam sobie uważa o Donaldzie Trumpie, do czego ma prawo, to jako druga osoba w państwie nie powinien w ten sposób atakować prezydenta Stanów Zjednoczonych, naszego najważniejszego sojusznika. Polska na tym nic nie zyskuje. Polska na tym tylko traci, więc Czarzasty zrobił głupotę
— ocenił Jabłoński.
Odnosząc się z kolei do ostrej reakcji ambasadora Rose’a, Jabłoński powiedział, że „ambasadorowie nie powinni się mieszać do spraw wewnętrznych krajów przyjmujących, ale rozumiem też sytuację, kiedy ambasador kraju, który poczuł się zaatakowany, wypowiada się w sposób broniący swojego prezydenta”.
Jabłoński zwrócił również uwagę na to, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie krytykował byłego prezydenta USA Joe Bidena, gdy ten m.in. podejmował decyzję ws. Nord Stream 2.
Ja też nie byłem fanem wszystkich decyzji Joe Bidena jak zniesienie sankcji na Nord Stream, ale nie wychodziliśmy na konferencje i nie mówiliśmy, że zagraża on bezpieczeństwu
— zaznaczył.
Czołobitność Sikorskiego
Polityk odniósł się również do słów szefa MSZ Radosława Sikorskiego, którzy zarzucił opozycji „czołobitność” przed Stanami Zjednoczonymi. Zdaniem Sikorskiego, obecna opozycja uważa, że „czołobitność i frajerstwo to jedyne uprawnione relacje z naszym wielkim sojusznikiem”.
Nie panuje w PiS żadna czołobitność przed Stanami Zjednoczonymi. U Radosława Sikorskiego występuje czołobitność przed Niemcami
— odpowiedział Jabłoński.
