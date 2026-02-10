„Nie będziemy akceptowali czy tolerowali skandalicznych obelg wobec naszego prezydenta! Każdy Polak ma oczywiście prawo do dzielenia się swoimi opiniami. Ale my też mamy prawo na te opinie czy oceny reagować. I tak właśnie zrobiłem” - podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą” ambasador USA Thomas Rose.
Przypomnijmy, że kilka dni temu ambasador Rose ogłosił zerwanie kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Decyzja ta była podyktowana, jak wyjaśnił później Rose, obrażaniem Trumpa przez Czarzastego.
Na portalu „Rzeczpospolitej” opublikowano fragment rozmowy z ambasadorem. Możemy w nim przeczytać m.in., co Rose sądzi o sondażu, który pokazuje, że ponad połowa Polaków uważa, że „Stany Zjednoczone nie są wiarygodnym sojusznikiem”.
Jeśli te wyniki faktycznie odzwierciedlają stan opinii publicznej, to jest to godne pożałowania. I to bardziej dla Polski niż dla Ameryki. (…) Jestem przekonany, że większość Polaków zdaje sobie z tego sprawę, większość wie, że jesteśmy najlepszym sojusznikiem, największym przyjacielem Polski. Nie martwią mnie więc zbytnio wyniki tego sondażu
— podkreślił.
