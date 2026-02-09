Senator Grzegorz Bierecki na antenie Telewizji wPolsce24 zapowiedział, że 10 stycznia złoży projekt ustawy dotyczący suchego portu w Małaszewiczach, który obecnie paraliżowany jest przez koalicję 13 grudnia. „Polski budżet by na tym zarabiał, a region Polski wschodniej, północna cześć województwa lubelskiego, stałaby się jednym z najzamożniejszych regionów w Polsce. Zdarzyłoby się coś tak takiego, jak zdarzyło się małej wiosce kaszubskiej – Gdyni” - wskazał.
Zgodnie z planem w ciągu 10 lat budżet państwa miał zarobić około 50 miliardów złotych, więc to znaczące przychody. Mamy opóźnienie dwa lata, jeżeli chodzi o Małaszewicze. Po dwóch latach wykonują pierwszy krok – zapewniają finansowanie dla trzyletniego okresu, które zapewni wyłącznie drobne remonty na terenie tego suchego portu w Małaszewiczach
— wskazał Grzegorz Bierecki na antenie Telewizji wPolsce24.
Z całą pewnością nie jest to realizacja projektu rozbudowy, który przyjął rząd Prawa i Sprawiedliwości
— podkreślił.
Wspólny mianownik z CPK
Grzegorz Bierecki zauważył, że „budowa Małaszewicz oznacza, że strumień towarów z dalekiego wschodu będzie przekierowany na tę bramę do Europy, jakim jest suchy port Małaszewicze”.
Te 50 miliardów nie wpłynie do budżetów innych państw, będzie wpływać do naszego budżetu. To jest coś, co jest wspólnym mianownikiem z CPK
— wskazał.
Sprawa CPK to bój o to, gdzie będzie realizowane polskie cargo. W tej chwili większość - ponad 80 procent - polskiego cargo jest przejmowane przez niemieckie lotniska. Zbudowanie CPK oznaczałoby, że te dochody trafią do naszego budżetu, że my sami będziemy zarabiać na naszym cargo
— wyjaśnił.
Nowa Gdynia
Polityk podkreślił, że projekt suchego portu w Małaszewiczach można porównać do przedwojennego projektu Gdyni.
Polski budżet by na tym zarabiał, a region Polski wschodniej, północna cześć województwa lubelskiego, stałaby się jednym z najzamożniejszych regionów w Polsce. Zdarzyłoby się coś tak takiego, jak zdarzyło się małej wiosce kaszubskiej – Gdyni
— przekazał.
Założenia projektu
Grzegorz Bierecki opowiedział także o szczegółach składanego projektu.
My jutro składamy projekt zmiany w ustawie, bo ta dwuletnia zwłoka sprawiła, że zdezaktualizował się harmonogram inwestycji. My mówimy o inwestycji na poziomie 3,5 miliarda złotych ze środków budżetowych rozpisanych precyzyjnie na okres 5 lat
— wskazał.
Rząd Donalda Tuska mówi horyzoncie 8-letnim i mówi o przeznaczeniu około 120 milionów złotych na Małaszewicze
— dodał.
Jeśli zainwestujemy 3,5 miliarda, będziemy mieli w budżecie 50 miliardów dochodów. To jest interes, który każdego by zainteresował, ale nie rząd Donalda Tuska
— zaznaczył.
Adrian Siwek/wPolsce24
