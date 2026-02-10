Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz wyraził wątpliwość co do zastępowania amerykańskiego uzbrojenia dla polskiej armii europejskim. „Polska przez lata kupuje sprzęt amerykański. Jest też kwestia kompatybilności, interoperacyjności po prostu tego sprzętu, który jest na wyposażeniu Wojska Polskiego” - wskazał na antenie Radia Zet.
Profesor Sławomir Cenckiewicz, mówiąc o pożyczce z programu SAFE na obronność, która ma być wydawana głównie w Unii Europejskiej, zwrócił uwagę, że dla Polski szczególnie ważny jest amerykański sprzęt.
Ich sprzęt jest najlepszy. Zresztą to jest również kwestia pewnego wysiłku politycznego. Polskie rządy, głównie poprzednie, ale to było w części kontynuowane również teraz, musiały wywalczyć po prostu tę polityczną zgodę Kongresu, nie samych prezydentów do tego, żeby określony sprzęt sprzedawać Polsce
— wskazał.
Polska przez lata kupuje sprzęt amerykański. Jest kwestia kompatybilności, interoperacyjności po prostu tego sprzętu, który jest na wyposażeniu Wojska Polskiego
— wskazał.
Przezbrajanie armii
Sławomir Cenckiewicz zwrócił uwagę, że nie jest łatwo przezbrajać polską armię w kierunku sprzętu europejskiego.
Co do tego mam też wątpliwości, bo co zastąpi F-35 albo Abramsy?
— zapytał w Radiu Zet.
Adrian Siwek/Radio Zet.
