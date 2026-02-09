Marek Balt, jeden z założycieli partii partii Nowa Fala Profesor Senyszyn, na antenie Telewizji wPolsce24 nie szczędził krytyki wobec marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. „Powinien natychmiast wypełnić ankietę bezpieczeństwa, a służby ją powinny zweryfikować” - ocenił Marek Balt.
Włodzimierz Czarzasty jako marszałek Sejmu ma z mocy ustawy dostęp do informacji o klauzurze „ściśle tajne”. Jednak w przeszłości tego dostępu nie miał, mimo zasiadania w sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych, nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa. Wobec pojawiających się medialnie zarzutów wobec Czarzastego m.in. o kontakty biznesowe Czarzastego z rosyjską przedsiębiorcą Swietłaną Czestnych, pojawiają się publiczne apele do Czarzastego, by aby rozwiać wszelkie wątpliwości, wypełnił w końcu ankietę.
