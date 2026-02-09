TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Balt: Czarzasty powinien natychmiast wypełnić ankietę bezpieczeństwa. Obawiam się, że tego nie zrobi

Marek Balt, jeden z założycieli partii partii Nowa Fala Profesor Senyszyn, na antenie Telewizji wPolsce24 nie szczędził krytyki wobec marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. „Powinien natychmiast wypełnić ankietę bezpieczeństwa, a służby ją powinny zweryfikować” - ocenił Marek Balt.

Włodzimierz Czarzasty jako marszałek Sejmu ma z mocy ustawy dostęp do informacji o klauzurze „ściśle tajne”. Jednak w przeszłości tego dostępu nie miał, mimo zasiadania w sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych, nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa. Wobec pojawiających się medialnie zarzutów wobec Czarzastego m.in. o kontakty biznesowe Czarzastego z rosyjską przedsiębiorcą Swietłaną Czestnych, pojawiają się publiczne apele do Czarzastego, by aby rozwiać wszelkie wątpliwości, wypełnił w końcu ankietę.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

