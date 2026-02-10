Europoseł KO Michał Szczerba znów nie zaskoczył poziomem znajomości przedmiotu. „Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, SAFE jest gigantycznym sukcesem Polski” - oświadczył w Radiowej Jedynce. Z kolei chęć poznania szczegółów wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego przez prezydenta RP nazwał „polityczną zaczepką”.
Prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na których chce zapytać rząd o sposób wykorzystania pożyczki z programu SAFE. Rozmowy mają także dotyczyć przystąpienia Polski do Rady Pokoju Donalda Trumpa oraz wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej uważa, że Czarzasty nie ma się z czego tłumaczyć i co wyjaśniać, bo padł ofiarą politycznej zaczepki.
To pokazuje absolutny infantylizm ludzi, którzy są wokół Karola Nawrockiego, bo rozumiem, że to oni doradzają mu, żeby mieszać sprawy ważne, bardzo ważne, ze sprawami kompletnie nieistotnymi, które mają charakter politycznej zaczepki wobec marszałka Sejmu, który ma akurat twarde stanowisko, jeśli chodzi o Karola Nawrockiego i o współpracy
— oświadczył europoseł KO Michał Szczerba w Radiowej Jedynce.
Jednym słowem
W opinii Szczerby uzyskanie pożyczki z funduszu SAFE, którą trzeba będzie spłacać kilkadziesiąt lat, to gigantyczny sukces rządu.
Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, SAFE jest gigantycznym sukcesem Polski. Jeżeli jakikolwiek polityk opozycji będzie przychodził do studia radiowego, telewizyjnego i będzie opowiadał takie bzdury, to po prostu zasługuje na jedno słowo: zdrajca
— oświadczył Szczerba.
Podsumowanie
Warto przypomnieć europosłowi Szczerbie, że nie tylko nieznane jest oprocentowanie pożyczki udzielonej w ramach programu SAFE, ale nie wiemy także, jaki sprzęt ma być kupowany dla wojska. Wiemy tylko, że ma on być europejski, nie amerykański czy koreański, a część naszych zakupów wyląduje od razu na Ukrainie. Wiele wskazuje także na to, że spłata pożyczki udzielonej nam z funduszy SAFE będzie prowadzona z ogólnej puli pieniędzy przeznaczanej przez rząd na armię. Czy przesunięcie w ramach tabelek budżetowych można nazwać „gigantycznym sukcesem”?
