W Akademii Zamojskiej w Zamościu odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, w ramach projektu Myśląc Polska Alternatywa 2.0 dla Edukacji, podczas której zaprezentowano program oświatowy PiS pod nazwą „Normalna Szkoła” – relacjonuje Tomasz Zieliński poseł PiS, jeden ze współorganizatorów spotkania.
Polska szkoła potrzebuje zatrzymania nieakceptowalnych zmian wprowadzanych przez obecne kierownictwo resortu edukacji, z którego większość na czele z Barbarą Nowacką miała do czynienia z oświatą tylko wtedy, kiedy sami uczęszczali do szkoły. Celem wprowadzanych pseudoreform przez koalicję 13 grudnia jest doprowadzenie do demontażu szkoły jako instytucji kształcenia i wychowania. Im większy chaos tym lepiej, dlatego zmiany są wprowadzane bez konsultacji z najbardziej zainteresowanymi osobami, czyli nauczycielami i rodzicami.
Sama konwencja podzielona została na dwa oddzielne bloki. Podczas pierwszego dokonano analizy i oceny wprowadzonych przez rząd Donalda Tuska zmian w edukacji, w drugim bloku przedstawiono założenia program edukacyjnego Prawa i Sprawiedliwości „Normalna Szkoła” – mówi Tomasz Zieliński
Uczestniczący w konwencji eksperci reprezentujący środowiska naukowe, organizacje społeczne i związkowe przedstawili aktualny stan wprowadzanych zmian wraz z ich negatywnymi skutkami, nie tylko dla całego środowiska oświatowego ale prowadzącymi do zmian cywilizacyjnych. Za najważniejsze uznali redukcję podstaw programowych, usuwanie kluczowych lektur, uniemożliwienie nauczycielom swobodnego doboru metod nauczania czyli m.in. wprowadzenie zakazu zadawania prac domowych uczniom, niezgodne z obowiązującym prawem ograniczenie nauczania religii. Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest także próba seksualizacji uczniów poprzez wprowadzenie Edukacji zdrowotnej, na którą reakcja rodziców była zdecydowanie negatywna. Szacuje się, że ponad 70% rodziców wypisało swoje dzieci z tych zajęć. Jednak jak informuje ministerstwo edukacji, resort będzie dążył do wprowadzenia tego przedmiotu jako obowiązkowego. Fatalnych dla edukacji zmian jest dużo więcej. Wiele z nich jest w fazie planowania, zaś metodą ich wprowadzania będą rozporządzenia Barbary Nowackiej ponieważ tylko w ten sposób można ominąć ewentualne weto Prezydenta Karola Nawrockiego.
Celem zmian jest także przemodelowanie polskiego ucznia, który ma się stać swoistym „unijczykiem”, bez tożsamości narodowej, kulturowej czy religijnej. Z wychowaniem pomijającym rolę rodziców, z negowaniem małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Ucznia słabo wykształconego z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi, a w konsekwencji z obniżonymi wymaganiami egzaminacyjnymi – twierdzi Zieliński
Prezentowana koncepcja programu edukacyjnego Prawa i Sprawiedliwości „Normalna Szkoła” jest odpowiedzią i „lekarstwem” na dewastację przez koalicję 13 grudnia polskiej oświaty. W czasie jego prezentacji poruszono wiele zagadnień nawiązujących do przedstawionej wcześniej diagnozy. Jednocześnie poruszono kwestie statusu nauczyciela, który ma być godnie wynagradzany poprzez powiązanie jego płacy ze średnią krajową. Istotną sprawą jest zerwanie z nakazami i zakazami dla nauczycieli. To oni, a nie minister najlepiej wiedzą jak prowadzić zajęcia z uczniami, kiedy i w jaki sposób zadawać im prace domowe oraz jak je oceniać. Kluczową zmianą dla prawidłowego rozwoju ucznia jest powrót do poprzednich podstaw programowych i kanonu lektur gwarantując solidny poziom kształcenia z zachowaniem ciągłości kodu kulturowego i tożsamości narodowej. Likwidacja Edukacji zdrowotnej i powrót do Wychowania do życia w rodzinie gwarantuje prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami w oparciu o model tradycyjnej rodziny.
Do wielu sprawdzonych za rządów Prawa i Sprawiedliwości rozwiązań należy powrócić ponieważ gwarantowały one szeroko rozumiany rozwój oświaty w różnych aspektach – przekonuje Zieliński
Wiele programów to inwestycje bezpośrednio ukierunkowane na rozwój ucznia. Dlatego będzie przywrócony program Poznaj Polskę jako systemowe wsparcie edukacji patriotycznej i kulturowej. Kontynuowany będzie program Laboratoria Przyszłości, dzięki któremu wszystkie szkoły publiczne i prywatne zostały wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe. W ramach tego programu należy je w systemie ciągłym uzupełniać. Podobnie oceniono powołanie Branżowych Centrów Umiejętności, które należy rozwijać ponieważ gwarantują uczniom solidne zawodowe wykształcenie. Wśród wielu nowych propozycji na uwagę zasługuje wprowadzenie zakazu używania prywatnych smartfonów w szkołach, zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i przerw. Zaprezentowano także zmodyfikowany model nadzoru pedagogicznego ze wzmocnieniem funkcji dyrektora szkoły i uporządkowaniem awansu zawodowego nauczycieli oraz odpowiedzialnością państwa za sieć szkół i samą szkołę publiczną. Korzystnym rozwiązaniem dla nauczycieli jest wzmocnienie doradztwa metodycznego poprzez jego reorganizację polegającą m.in. na podporządkowanie struktury państwu oraz wprowadzenie zniżki godzin dla metodyka.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752750-zielinski-zatrzymanie-pseudoreform-ratunkiem-dla-edukacji
