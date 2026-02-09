wideo

Kontrofensywa Bąkiewicza. Przypomniał o "dorzynaniu watahy" Sikorskiego oraz "sznurze i gałęzi" Tuska. "Podsyłam pani prokurator"

Na zdjęciu Robert Bąkiewicz oraz jego wpis z portalu X (screen) / autor: Fratria/X-Robert Bąkiewicz (screen)
Skoro za ‘chwasty’ są zarzuty, to podsyłam pani prokurator Wiśniewskiej materiał poglądowy. Pani Prokurator, tak szczerze, która metafora jest bliższa Pani sercu?” - napisał Robert Bąkiewicz na portalu X. Zamieścił przy tym nagranie, przypominając słowa Radosława Sikorskiego, który mówił o „dorżnięciu watahy” oraz Donalda Tuska skierowane do ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy: „Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta”.

Robert Bąkiewicz, inicjator powstania Ruchu Obrony Granic, prezes Stowarzyszenia Roty Niepodległości usłyszał dziś w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty w związku z jedną ze swoich wypowiedzi na wiecu w stolicy.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Bąkiewicz po wyjściu z prokuratury: Zarzuty wobec mnie są absurdalne. Takie, że nawet TVN na to nie wpadł. Miałem podżegać do mordu na Tusku

Zarzuty są absurdalne. Takie, że nawet TVN na to nie wpadł. (…) Według prokuratury - (…) podżegałem publicznie do mordu na Donaldzie Tusku. To jest abstrakcja

— mówił Robert Bąkiewicz po wyjściu z prokuratury.

Bąkiewicz przypomnia słowa Tuska i Sikorskiego

Lider ROG odniósł się również do sprawy na portalu X. Bąkiewicz zamieścił nagranie, gdzie przypomniał słowa Radosława Sikorskiego, który mówił o „dorżnięciu watahy” oraz Donalda Tuska skierowane do ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy: „Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta”.

Skoro za „chwasty” są zarzuty, to podsyłam pani prokurator Wiśniewskiej materiał poglądowy. Pani Prokurator, tak szczerze, która metafora jest bliższa Pani sercu? A Tobie, Tusku przypominam Twój ulubiony cytat Czesława Miłosza, w którym poeta powiedział, co czeka tych, którzy sprzeniewierzyli się Ojczyźnie

— napisał w dołączonym komentarzy lider ROG.

CZYTAK TAKŻE: TYLKO U NAS. Prokuratura ściga Bąkiewicza za słowa z wiecu. Ostra reakcja lidera ROG: Rządzą nami kompletni durnie. Użyłem metafory

