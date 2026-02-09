„Skoro za ‘chwasty’ są zarzuty, to podsyłam pani prokurator Wiśniewskiej materiał poglądowy. Pani Prokurator, tak szczerze, która metafora jest bliższa Pani sercu?” - napisał Robert Bąkiewicz na portalu X. Zamieścił przy tym nagranie, przypominając słowa Radosława Sikorskiego, który mówił o „dorżnięciu watahy” oraz Donalda Tuska skierowane do ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy: „Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta”.
Robert Bąkiewicz, inicjator powstania Ruchu Obrony Granic, prezes Stowarzyszenia Roty Niepodległości usłyszał dziś w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty w związku z jedną ze swoich wypowiedzi na wiecu w stolicy.
Zarzuty są absurdalne. Takie, że nawet TVN na to nie wpadł. (…) Według prokuratury - (…) podżegałem publicznie do mordu na Donaldzie Tusku. To jest abstrakcja
— mówił Robert Bąkiewicz po wyjściu z prokuratury.
Bąkiewicz przypomnia słowa Tuska i Sikorskiego
Lider ROG odniósł się również do sprawy na portalu X. Bąkiewicz zamieścił nagranie, gdzie przypomniał słowa Radosława Sikorskiego, który mówił o „dorżnięciu watahy” oraz Donalda Tuska skierowane do ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy: „Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta”.
Skoro za „chwasty” są zarzuty, to podsyłam pani prokurator Wiśniewskiej materiał poglądowy. Pani Prokurator, tak szczerze, która metafora jest bliższa Pani sercu? A Tobie, Tusku przypominam Twój ulubiony cytat Czesława Miłosza, w którym poeta powiedział, co czeka tych, którzy sprzeniewierzyli się Ojczyźnie
— napisał w dołączonym komentarzy lider ROG.
