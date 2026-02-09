Tomasz Trela, poseł Lewicy, w ostatnim czasie próbuje specjalizować się w obrażaniu prezydenta Polski Karola Nawrockiego. W „Super Expressie” zaczął opowiadać takie rzeczy, które wręcz brzmiały jak groźby wobec głowy państwa. W tej sytuacji do reakcji poczuła się prowadząca rozmowę Kamila Biedrzycka, znana z niechęci do prawicy.
Mam dla Karola Nawrockiego radę. Nie wiem, czy powinienem to mówić, ale to jest dobra rada. Panie Karolu, jak pan zacznie zaczepiać pana Włodzimierza, to pan dostanie lewym, prawym sierpem, pan się położy i pan nie wstanie po tej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, tak jak dostał pan lewy i prawy sierpowy od premiera Donalda Tuska na Radzie Gabinetowej i zwołał pan ją na razie dwa razy – pierwszy i ostatni. Proszę tego nie robić, dlatego że Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest od tego, żeby rozmawiać o sprawach bezpieczeństwa naszego kraju
— powiedział w emitowanym na YouTubie programie „Express Biedrzyckiej” („Super Express”) Tomasz Trela.
Reakcja prowadzącej
W tym momencie zareagowała prowadząca program.
Panie pośle, muszę zareagować. Groźby wobec pana prezydenta – nie przystoi w programie publicystycznym
— zaznaczyła Kamila Biedrzycka.
Przecież nikt nie będzie go bił. Lewy sierpowy w nomenklaturze politycznej to jest tak dosadne stwierdzenie i tak dosadne użycie argumentów, że człowiek, który wysuwa jakieś działo, nie jest w stanie po tym się podnieść. I doskonale o tym wiemy
— starał się tłumaczyć swoją agresywną retorykę Trela.
Atak na Kanthaka
Przypomnijmy, że polityk pokazał swój wyjątkowo niski poziom kultury już wczoraj, gdy w bardzo nieprzyzwoity sposób odpowiedział posłowi PiS Janowi Kanthakowi, który na platformie X stanął w obronie zaatakowanego przez Trelę prezydenta.
Chłopaku, przestań już pić. Prawda jest taka, że jak mnie widzisz w Sejmie, to uciekasz na drugą stronę. Kozak w necie, p…a w świecie - pasuje do ciebie, jak do Zbycha - miękiszon z małą fujarką
— zwrócił się wówczas na X do Kanthaka Trela.
