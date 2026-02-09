„Chcielibyśmy, żeby posiedzenie Sejmu w trybie niejawnym odbyło się jeszcze w tym tygodniu. Jutro zaczyna się posiedzenie Sejmu. Głosowania kończą się w piątek około godziny 13, więc jest jeszcze czas” - powiedział poseł PiS Paweł Hreniak podczas konferencji prasowej PiS w Sejmie, odnosząc się do sprawy Włodzimierza Czarzastego. Pismo ws. posiedzenie złożył Mariusz Błaszczak. Na konferencji głos zabrał również poseł Paweł Sałek.
Poseł Paweł Sałek poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość domaga się tajnego posiedzenia Sejmu ws. Włodzimierza Czarzastego.
Wniosek dzisiaj został złożony przez KP PiS przez szefa klubu pana ministra Mariusza Błaszczaka. Dotyczy sprawy, która w ostatnich dniach emocjonuje sferę publiczną i polityczną naszego kraju. Kwestia dostępności przez pana marszałka Czarzastego do informacji ściśle tajne. Z racji pełnienia swojej funkcji ma dostęp do dokumentów, które dzisiaj są najbardziej wrażliwymi i delikatnymi dokumentami. Informacjami związanymi z państwem polskim. Obronności, kwestii budżetowych, finansowych czy dyplomatycznych
— powiedział parlamentarzysta.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Marzena Nykiel: Nie przeszedł weryfikacji ABW, ma dostęp do tajnych informacji. Komu i do czego potrzebny jest Czarzasty w roli marszałka Sejmu?
Wobec tych wątpliwości wnioskujemy, aby takie posiedzenie mogło się odbyć. Z naszej strony dziwi, że pan marszałek Czarzasty jako wieloletni parlamentarzysta, który także z tytułu sprawowania funkcji parlamentarnych miał możliwość poddania się ocenie, tego nie zrobił. Można powiedzieć, zwykłej procedurze przeglądu przez służby specjalne dla otrzymania gryfu „ściśle tajne”. Do dziś takiego działania nie podjął. To z kolei budzi bardzo poważne wątpliwości
— dodał Sałek.
Tajne posiedzenie w tym tygodniu?
Następnie głos w sprawie zabrał poseł Paweł Hreniak.
Chcielibyśmy, żeby posiedzenie Sejmu w trybie niejawnym odbyło się jeszcze w tym tygodniu. Jutro zaczyna się posiedzenie Sejmu. Głosowania kończą się w piątek około godziny 13, więc jest jeszcze czas, żeby wszyscy parlamentarzyści uzyskali informacje ze strony pana marszałka Czarzastego, dlaczego nie starał się nigdy o dostęp do informacji o klauzurze „ściśle tajnych”. Mimo, że przez 2 lata był w komisji, która zajmowała się sprawami najistotniejszymi z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego.
— powiedział.
CZYTAJ TAKŻE: Siemoniak zdradził informację kompromitującą Czarzastego! „Po prostu wychodził”. Buda: „Czy to jest jeszcze państwo, czy już cyrk?”
Dzisiaj jest drugą osobą w państwie, która uczestniczy w najważniejszych spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa Polski. Wydaje się, że rzeczą oczywistą jest, żeby nasze służby miały pełny dostęp do życiorysu pana marszałka. Do jego powiązań chociażby z osobami, które zostały opisane niedawno w jednym z artykułów
— kontynuował.
Komunistyczna przeszłość i atak na Trumpa
Parlamentarzysta nawiązał do komunistycznej przeszłości Czarzastego.
Trzeba pamiętać również historię pana marszałka Czarzastego. W 1983 roku, jako młody człowiek wstępuje do PZPR. Wtedy jeszcze mieliśmy stan wojenny. Wstąpił do organizacji, która w statucie miała zapisany sojusz, przyjaźń, z Partią Komunistyczną Związku Radzieckiego. PZPR to była też ta organizacja, która w 1976 roku doprowadziła do wpisania w konstytucję PRL sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Przez długie lata funkcjonował w tym środowisku. Nie poddał się pełnej weryfikacji służb bezpieczeństwa
— przypomniał.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYKO U NAS. Należy zbadać rosyjskie kontakty Czarzastego? Jachira: Jest proeuropejski. Co innego Miller, którego wypowiedzi niepokoją
Poseł PiS odniósł się także do ataku, jaki Czarzasty wyprowadził w stronę Donalda Trumpa.
Kilka dni temu mieliśmy dość dziwne wystąpienie pana marszałka Czarzastego, który zaatakował Stany Zjednoczone, prezydenta Donalda Trumpa. Jeżeli miał inne zdanie, mógł to zrobić w inny sposób niż tego dokonał. Mamy także powiązania z biznesem rosyjskim. To wymaga wyjaśnień. Tego oczekujemy ze strony pana marszałka Czarzastego. Tego wymaga polska racja stanu. Jesteśmy w niezwykle trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o geopolitykę, bezpieczeństwo Polski. Jeżeli marszałek ma dobre intencje, to nie powinien robić uników
— powiedział Hreniak.
CZYTAJ TAKŻE:
— Bogucki: Po tym, co się wydarzyło, Czarzasty powinien honorowo złożyć dymisję. Zawsze wpisuje się w sowieckie interesy
— Absurdalna propozycja Czarzastego ws. RBN. Leśkiewicz: Godność urzędu nie polega na nietykalności. Czy starczy panu odwagi?
— Czarzasty atakuje prezydenta: Jestem czysty, a pan? Porozmawiajmy o tym na RBN. Nie dam się zastraszyć
xyz/PiS
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752742-tajne-posiedzenie-sejmu-ws-czarzastego-pis-zlozylo-wniosek
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.