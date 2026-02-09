Neo-prokuratura nie odpuszcza Wosiowi. Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu. W tle działania związane z Służbą Więzienną

  • Polityka
  • opublikowano:
Neo-prokuratura nie odpuszcza Wosiowi. Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu. W tle działania związane z Służbą Więzienną. Na zdjęciu Michał Woś / autor: Fratria
Neo-prokuratura nie odpuszcza Wosiowi. Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu. W tle działania związane z Służbą Więzienną. Na zdjęciu Michał Woś / autor: Fratria

Rząd Koalicji 13 Grudnia nie ustaje w politycznym spektaklu. Prokuratur Generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Wosiowi. Wobec byłego wiceministra sprawiedliwości prowadzone jest śledztwo związane z działaniami w Służbie Więziennej.

Rzecznik Prokuratora Generalnego Anna Adamiak przekazała, że postępowanie w sprawie zainicjowały „zawiadomienia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie utworzenia Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, przyjęć do służby oraz wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność SW”.

Zawiadomienia - dodała prokurator - dotyczyły podejrzeń przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także przez ówczesnego wiceministra sprawiedliwości sprawującego nadzór nad tą instytucją.

Nieprawidłowości miały polegać w szczególności na zatrudnianiu w Służbie Więziennej osób bez przeprowadzenia wymaganego naboru oraz bez posiadania odpowiednych kwalifikacji, a także na podejmowaniu decyzji o przedterminowym nadawaniu kolejnych stopni oficerskich z naruszeniem przepisów ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

— przekazała prok. Adamiak.

Czarzasty otrzymał wniosek o uchylenie immunitetu

Śledztwo w sprawie prowadzi Zespół Śledczy powołany w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. Wniosek o uchylenie Wosiowi immunitetu został przekazany do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Głos w sprawie zabrał również (niczym nadworny przeklejacz komunikatów, zwany dla niepoznaki rzecznikiem rządu) Adam Szłapka.

Jest akt oskarżenia: Michał Woś podejrzany o przekroczenie uprawnień, nielegalne awanse i decyzje personalne w Służbie Więziennej. Teraz czas na Sejm, który podejmie decyzję o uchyleniu jego immunitetu

— napisał na portalu X.

xyz/PAP/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych