Rząd Koalicji 13 Grudnia nie ustaje w politycznym spektaklu. Prokuratur Generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Michałowi Wosiowi. Wobec byłego wiceministra sprawiedliwości prowadzone jest śledztwo związane z działaniami w Służbie Więziennej.
Rzecznik Prokuratora Generalnego Anna Adamiak przekazała, że postępowanie w sprawie zainicjowały „zawiadomienia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie utworzenia Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, przyjęć do służby oraz wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność SW”.
Zawiadomienia - dodała prokurator - dotyczyły podejrzeń przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także przez ówczesnego wiceministra sprawiedliwości sprawującego nadzór nad tą instytucją.
Nieprawidłowości miały polegać w szczególności na zatrudnianiu w Służbie Więziennej osób bez przeprowadzenia wymaganego naboru oraz bez posiadania odpowiednych kwalifikacji, a także na podejmowaniu decyzji o przedterminowym nadawaniu kolejnych stopni oficerskich z naruszeniem przepisów ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
— przekazała prok. Adamiak.
Czarzasty otrzymał wniosek o uchylenie immunitetu
Śledztwo w sprawie prowadzi Zespół Śledczy powołany w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu. Wniosek o uchylenie Wosiowi immunitetu został przekazany do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Głos w sprawie zabrał również (niczym nadworny przeklejacz komunikatów, zwany dla niepoznaki rzecznikiem rządu) Adam Szłapka.
Jest akt oskarżenia: Michał Woś podejrzany o przekroczenie uprawnień, nielegalne awanse i decyzje personalne w Służbie Więziennej. Teraz czas na Sejm, który podejmie decyzję o uchyleniu jego immunitetu
— napisał na portalu X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752739-wniosek-o-uchylenie-immunitetu-wosia-sluzba-wiezienna-w-tle
