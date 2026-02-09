7 lutego Rada Krajowa Polski 2050 wybrała kolejne kilka osób do nowego zarządu partii. Wedle informacji TVN24 Szymon Hołownia, który w wyniku głosowania został wiceprzewodniczącym ugrupowania, miał dostać „najmniej głosów ze wszystkich kandydatów do zarządu”.
Szymon Hołownia w wyborach na wiceprzewodniczącego partii, która ma w swojej nazwie jego nazwisko i jest założycielem tego ugrupowania, dostał najmniej głosów ze wszystkich kandydatów do zarządu
— powiedziała na antenie TVN24 reporterka tej stacji Agata Adamek. Głosowanie odbyło się w formie zdalnej.
Co więcej, Hołownia w drugiej turze wyborów miał rywalizować… ze swoim byłym kierowcą.
On w drugiej turze rywalizował z Michałem Koniuchem, który podobno był kiedyś jego kierowcą
— zaznaczyła Adamek.
Obecny w programie dziennikarz Piotr Kraśko doprecyzował jednak, że Koniuch miał być kierowcą Hołowni w czasie kampanii wyborczych, a obecnie jest to polityk pełniący funkcję wicewojewody kujawsko-pomorskiego, a także przewodniczącego Polski 2050 w tym województwie.
Wybór czterech osób do zarządu Polski 2050
Jak poinformowało 7 lutego biuro prasowe Polski 2050, Rada Krajowa wybrała tego dnia cztery osoby do zarządu, wskazane na wiceprzewodniczących. Zostali nimi kontrkandydaci Katarzyna Pełczyńskiej-Nałęcz w wyborach na przewodniczącego ugrupowania - Paulina Hennig-Kloska i poseł Rafał Kasprzyk, a także Szymon Hołownia oraz poseł Sławomir Ćwik. Trzy pierwsze nazwiska to rekomendacje szefowej.
Pełczyńska-Nałęcz jeszcze we wtorek powołała pierwszych członków nowego zarządu. Pierwszą wiceprzewodniczącą partii została Ewa Schaedler, drugim wiceprzewodniczącym Adam Rudawski, skarbnikiem pozostał Łukasz Osmalak, a sekretarzem Robert Sitnik. W zarządzie znalazł się również szef klubu Paweł Śliz.
Co wynika ze statutu partii?
Według statutu partii, w skład Zarządu Krajowego Polski 2050 wchodzi od pięciu do dziesięciu osób. Przewodnicząca ugrupowania może powołać do czterech członków zarządu, tj. pierwszego i drugiego wiceprzewodniczącego partii, skarbnika i sekretarza generalnego. Do zarządu z urzędu wchodzi również szef sejmowego klubu parlamentarnego. Rada Krajowa z kolei ze swojej strony powołać może do pięciu wiceprzewodniczących.
CZYTAJ TAKŻE:
— Wybrano kolejnych członków zarządu Polski 2050! Kto został wiceprzewodniczącym ugrupowania? Sprawdź nazwiska
— Nowa przewodnicząca wybrana, ale w partii wciąż wrze. Część polityków Polski 2050 mówi o szantażu ze strony Hołowni: „Wszyscy wiedzieli…”
tkwl/TVN24/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752737-zdumiewajace-kulisy-glosowania-w-polsce-2050-zly-wynik-holowni
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.