Zdumiewające kulisy głosowania w Polsce 2050! Hołownia z najgorszym wynikiem ze wszystkich? Miał rywalizować... ze swoim kierowcą

7 lutego Rada Krajowa Polski 2050 wybrała kolejne kilka osób do nowego zarządu partii. Wedle informacji TVN24 Szymon Hołownia, który w wyniku głosowania został wiceprzewodniczącym ugrupowania, miał dostać „najmniej głosów ze wszystkich kandydatów do zarządu”.

Szymon Hołownia w wyborach na wiceprzewodniczącego partii, która ma w swojej nazwie jego nazwisko i jest założycielem tego ugrupowania, dostał najmniej głosów ze wszystkich kandydatów do zarządu

— powiedziała na antenie TVN24 reporterka tej stacji Agata Adamek. Głosowanie odbyło się w formie zdalnej.

Co więcej, Hołownia w drugiej turze wyborów miał rywalizować… ze swoim byłym kierowcą.

On w drugiej turze rywalizował z Michałem Koniuchem, który podobno był kiedyś jego kierowcą

— zaznaczyła Adamek.

Obecny w programie dziennikarz Piotr Kraśko doprecyzował jednak, że Koniuch miał być kierowcą Hołowni w czasie kampanii wyborczych, a obecnie jest to polityk pełniący funkcję wicewojewody kujawsko-pomorskiego, a także przewodniczącego Polski 2050 w tym województwie.

Wybór czterech osób do zarządu Polski 2050

Jak poinformowało 7 lutego biuro prasowe Polski 2050, Rada Krajowa wybrała tego dnia cztery osoby do zarządu, wskazane na wiceprzewodniczących. Zostali nimi kontrkandydaci Katarzyna Pełczyńskiej-Nałęcz w wyborach na przewodniczącego ugrupowania - Paulina Hennig-Kloska i poseł Rafał Kasprzyk, a także Szymon Hołownia oraz poseł Sławomir Ćwik. Trzy pierwsze nazwiska to rekomendacje szefowej.

Pełczyńska-Nałęcz jeszcze we wtorek powołała pierwszych członków nowego zarządu. Pierwszą wiceprzewodniczącą partii została Ewa Schaedler, drugim wiceprzewodniczącym Adam Rudawski, skarbnikiem pozostał Łukasz Osmalak, a sekretarzem Robert Sitnik. W zarządzie znalazł się również szef klubu Paweł Śliz.

Co wynika ze statutu partii?

Według statutu partii, w skład Zarządu Krajowego Polski 2050 wchodzi od pięciu do dziesięciu osób. Przewodnicząca ugrupowania może powołać do czterech członków zarządu, tj. pierwszego i drugiego wiceprzewodniczącego partii, skarbnika i sekretarza generalnego. Do zarządu z urzędu wchodzi również szef sejmowego klubu parlamentarnego. Rada Krajowa z kolei ze swojej strony powołać może do pięciu wiceprzewodniczących.

