Ambasador USA w Polsce Tom Rose niedawno poinformował, że Stany Zjednoczone zdecydowały się zerwać wszelkie kontakty z marszałek Sejmu i byłym członkiem PZPR Włodzimierzem Czarzastym z uwagi na to, że obrażał on prezydenta USA Donalda Trumpa. „Gdyby marszałek Czarzasty miał odrobinę genu państwowego i po tym wszystkim, co się przetoczyło w mediach, (…) to powinien po prostu honorowo złożyć dymisję” - stwierdził na antenie TOK FM Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.
Były członek PZPR został marszałkiem Sejmu w listopadzie ubiegłego roku na mocy umowy koalicyjnej aktualnie rządzącycych.
Pan Czarzasty w ogóle nie powinien być powołany na to stanowisko, bo to jest obelga. To były komunista, zresztą sam o sobie tak mówił
— powiedział na antenie TOK FM Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.
„Powinien po prostu honorowo złożyć dymisję”
A co powinno się stać teraz, po czyli po skonfliktowaniu się Włodzimierza Czarzastego z obecnymi władzami Stanów Zjednoczonych?
Gdyby marszałek Czarzasty miał odrobinę genu państwowego i po tym wszystkim, co się przetoczyło w mediach, (…) to powinien po prostu honorowo złożyć dymisję. Tym bardziej że wystarczy spojrzeć na jego historię życia, w tym przystąpienie do komunistów po stanie wojennym i to, co wygadywał na temat muru przy granicy. Tak się zawsze składa, że bardziej lub mniej wpisuje się w sowieckie albo moskiewskie interesy
— ocenił Bogucki.
Tu i teraz jest bardzo poważny problem z marszałkiem Czarzastym
— mówił szef Kancelarii Prezydenta RP.
