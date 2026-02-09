Bogucki: Po tym, co się wydarzyło, Czarzasty powinien honorowo złożyć dymisję. Zawsze wpisuje się w sowieckie interesy

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Ambasador USA w Polsce Tom Rose niedawno poinformował, że Stany Zjednoczone zdecydowały się zerwać wszelkie kontakty z marszałek Sejmu i byłym członkiem PZPR Włodzimierzem Czarzastym z uwagi na to, że obrażał on prezydenta USA Donalda Trumpa. „Gdyby marszałek Czarzasty miał odrobinę genu państwowego i po tym wszystkim, co się przetoczyło w mediach, (…) to powinien po prostu honorowo złożyć dymisję” - stwierdził na antenie TOK FM Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

Były członek PZPR został marszałkiem Sejmu w listopadzie ubiegłego roku na mocy umowy koalicyjnej aktualnie rządzącycych.

Pan Czarzasty w ogóle nie powinien być powołany na to stanowisko, bo to jest obelga. To były komunista, zresztą sam o sobie tak mówił 

— powiedział na antenie TOK FM Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

Powinien po prostu honorowo złożyć dymisję”

A co powinno się stać teraz, po czyli po skonfliktowaniu się Włodzimierza Czarzastego z obecnymi władzami Stanów Zjednoczonych?

Gdyby marszałek Czarzasty miał odrobinę genu państwowego i po tym wszystkim, co się przetoczyło w mediach, (…) to powinien po prostu honorowo złożyć dymisję. Tym bardziej że wystarczy spojrzeć na jego historię życia, w tym przystąpienie do komunistów po stanie wojennym i to, co wygadywał na temat muru przy granicy. Tak się zawsze składa, że bardziej lub mniej wpisuje się w sowieckie albo moskiewskie interesy 

— ocenił Bogucki.

Tu i teraz jest bardzo poważny problem z marszałkiem Czarzastym

— mówił szef Kancelarii Prezydenta RP.

CZYTAJ TAKŻE:

Czarzasty miał konsultować atak na Trumpa z MSZ! „Czy to, co opłaca się rządowi opłaca się Polsce i bezpieczeństwu?”

Bezczelna reakcja Czarzastego na zapowiedź ambasadora Rose’a! USA zerwały z nim kontakty. „Nie zmienię stanowiska”

Szaleństwo! Tusk po stronie Czarzastego. Próbuje strofować ambasadora USA. „Sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać”

tkwl/TOK FM

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych