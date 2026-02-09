Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Zarzuty dla lidera ROG. Kamiński nie ma złudzeń: "Myślę, że Robert Bąkiewicz będzie ścigany pod każdym pretekstem"

Mariusz Kamiński (PiS) komentował w Telewizji wPolsce24 bieżące, gorące tematy polityczne! / autor: Telewizja wPolsce24
Mariusz Kamiński (PiS) komentował w Telewizji wPolsce24 bieżące, gorące tematy polityczne! / autor: Telewizja wPolsce24

Protest wobec takich działań prokuratury Tuska i Żurka jest całkowicie zasadny” - powiedział Mariusz Kamiński w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do zarzutów dla Roberta Bąkiewicza. Dziś lider ROG stawił się w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Pod gmachem prokuratury zgromadzili się zwolennicy Bąkiewicza, którzy zorganizowali protest.

Dlaczego Włodzimierz Czarzasty sprowokował Donalda Trumpa?

To była świadoma decyzja Czarzastego. Niewątpliwie nie była to spontaniczna wypowiedź. Czytał z kartki wcześniej przygotowany tekst. Należy podkreślać, nie robił tego jako szef SLD czy Lewicy, tylko jako marszałek polskiego Sejmu, wybrany przez konkretną koalicję

— wyjaśnił Kamiński.

Były szef MSWiA stwierdził, że oświadczenie Czarzastego musiało być konsultowane z Donaldem Tuskiem.…

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

