„Protest wobec takich działań prokuratury Tuska i Żurka jest całkowicie zasadny” - powiedział Mariusz Kamiński w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do zarzutów dla Roberta Bąkiewicza. Dziś lider ROG stawił się w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Pod gmachem prokuratury zgromadzili się zwolennicy Bąkiewicza, którzy zorganizowali protest.
Dlaczego Włodzimierz Czarzasty sprowokował Donalda Trumpa?
To była świadoma decyzja Czarzastego. Niewątpliwie nie była to spontaniczna wypowiedź. Czytał z kartki wcześniej przygotowany tekst. Należy podkreślać, nie robił tego jako szef SLD czy Lewicy, tylko jako marszałek polskiego Sejmu, wybrany przez konkretną koalicję
— wyjaśnił Kamiński.
Były szef MSWiA stwierdził, że oświadczenie Czarzastego musiało być konsultowane z Donaldem Tuskiem.…
