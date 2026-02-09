Za sprawą sterowanej przez Prokuratura Generalnego Waldemara Żurka prokuratury wydano list gończy za Zbigniewem Ziobrą. Podano przy tym numer telefonu, na który mają dzwonić osoby, które „znają miejsce pobytu tej osoby”. Jednak wiceminister ppraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek na antenie Polsat News polecał, aby… na razie nie dzwonić na ten numer, bo władza wie, gdzie jest Zbigniew Ziobro. „Cyrk” - krótko odniesiono się do tej sprawy na profilu dawnej Suwerennej Polski na X.
Mężczyzna ukrywa się przed organami ścigania. Jeśli znasz miejsce pobytu tej osoby skontaktuj się z policjantami z Komendy Stołecznej Policji, tel. 47 72 37 657 (dostępny w dni powszednie w godz. 8.00-16.00), numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji
— można przeczytać na stronie policji w informacji zatytułowanej „Poszukiwany listem gończym Zbigniew Tadeusz Ziobro”.
Jeżeli gdziekolwiek pan były minister Ziobro się przemieści, bo wiemy, że Węgry zapewne tak jak w przypadku Romanowskiego będą blokowały wykonanie ENA, ale jeżeli się przemieści gdziekolwiek i ktokolwiek będzie miał informację o tym, że pan Ziobro wyruszył do innych państw, to bardzo prosimy o informację
— mówił na antenie Polsat News Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
Ale z samego faktu pobytu na Węgrzech, ja np. taką informację mam, nie dzwonić o godz. 8 na infolinię?
— dopytał prowadzący rozmowę red. Marcin Fijołek.
Na razie nie, bo wiemy gdzie jest pan minister Ziobro
— wypalił Mroczek.
„Cyrk”
Na wypowiedź Mroczka zareagowano na profilu dawnej Suwerennej Polski na X.
Wiceminister MSWiA: Na razie nie dzwońcie z informacją gdzie jest Ziobro, bo my znamy miejsce. Cyrk
— napisano na profilu Suwerennej Polski.
Ziobro próbował się dodzwonić, ale się nie udało
Przypomnijmy, że niedawno na antenie Telewizji Republika sam Zbigniew Ziobro zadzwonił na podany przez policję numer. Niestety, okazało się, że linia jest zajęta.
