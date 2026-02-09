Robert Bąkiewicz, inicjator powstania Ruchu Obrony Granic, prezes Stowarzyszenia Roty Niepodległości usłyszał dziś w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty w związku z jedną ze swoich wypowiedzi na wiecu w stolicy. „Zarzuty są absurdalne. Takie, że nawet TVN na to nie wpadł. (…) Według prokuratury - (…) podżegałem publicznie do mordu na Donaldzie Tusku. To jest abstrakcja” - mówił Robert Bąkiewicz po wyjściu z prokuratury.
Czego dotyczy sprawa?
Całą sprawa dotyczy wystąpienia Roberta Bąkiewicza podczas organizowanej przez PiS manifestacji na placu Zamkowym w Warszawie, która miała miejsce 11 października. Był to protest m.in. przeciwko nielegalnej migracji i umowie z państwami Mercosur. Bąkiewicz na scenie wystąpił z członkami Ruchu Obrony Granic, którzy trzymali papierowe kosy.
Nie bójcie się prokuratur, sądów, ci ludzie zapłacą za to cenę. I ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły
— podkreślił wówczas Bąkiewicz. Teraz za wspomniane wystąpienie ściga go prokuratura.
„Nie będę milczał”
Postawiono mi zarzuty i chyba na tym powinienem skończyć swoją konferencję, bo dzisiaj wszystko, co powiedzą politycy w przestrzeni publicznej może się okazać powodem do tego, żeby wsadzić nas do więzienia. Nawet jak u pana Rymanowskiego wycięłoby się kawałki z rozmowy, to dzisiaj można stawiać gigantyczne zarzuty
— powiedział Robert Bąkiewicz po wyjściu z prokuratury, gdzie dziś usłyszał zarzuty.
Ale ja nie będę milczał, będę mówił dalej. Zarzuty są absurdalne. Takie, że nawet TVN na to nie wpadł. (…) Według prokuratury - (…) podżegałem publicznie do mordu na Donaldzie Tusku. To jest abstrakcja, my żyjemy w świecie ludzi, którzy powinni być leczeni psychiatrycznie, którym powinno być odebrane prawo do prowadzenia tego typu postępowań, bo to nie tylko uderza w moje konstytucyjne prawa i każdego z nas do wolności wypowiedzi, ale to po prostu odrzuca również rozum i odczytanie kontekstu wypowiedzi, które miały miejsce 11 października na wiecu w Warszawie
— mówił.
Ja chyba nawet Donalda Tuska nie wymieniłem tam z imienia i nazwiska, ale prokurator lepiej wie
— podkreślił.
„To jest żart, hucpa”
Robert Bąkiewicz nawiązał do słynnej sytuacji z dziennikarzem „Gazety Wyborczej” Jackiem Hugo-Baderem, który umazał się czarną farbą, by udawać czarnoskórego podczas jednego z Marszów Niepodległości. Liczył, że uczestnicy zareagują na niego agresywnie, ale prowokacja kompletnie się nie udała.
To jest trochę tak, jak z tym wypastowanym murzynem „Gazety Wyborczej”, który był na Marszu Niepodległości, nikt mu nic nie zrobił, nikt nie zareagował. (…) On mówił, że to nic, że nikt go nie zaatakował, ale w oczach tych ludzi, którzy przechodzili, widział nienawiść i chęć zbrodni zabójstwa. Tak dzisiaj również postępuje prokuratura. To jest żart, hucpa
— podkreślił Bąkiewicz.
Jeśli zgodzimy się na tego typu postępowanie w stosunku do Roberta Bąkiewicza, to za chwilkę kompletnie nikt nie będzie miał prawa powiedzieć nic, bo kolejne zarzuty moje to jest narażenie Donalda Tuska na utratę zaufania, ale i nawołuję do nienawiści w stosunku do Niemiec, dlatego że krytykuję Niemcy za politykę historyczną, dlatego że krytykuję Niemcy za II wojnę światową, dlatego że krytykuje Niemcy za to, że podrzucały migrantów do Polski
— dodał.
Zarzut ws. imigrantów
Bąkiewicz przedstawił kolejny zarzut, który dostał.
Jeszcze mam zarzut nienawiści na tle narodowościowym w stosunku do migrantów, bo mówię o tym, że masowa migracja doprowadza do zwiększonej ilości gwałtów na kobietach. Mówię o tym, że dane statystyczne mówią o tym, że prawie 50 proc. sprawców ciężkich przestępstw to są migranci albo ich potomkowie w Niemczech etc. Powołuję się na konkretne dane statystyczne
— podkreślił.
Dzisiaj mamy do czynienia z cyrkiem politycznym, z żadną sprawiedliwością. Mam nadzieję, że ten rząd odeślemy do lamusa, bo ja inaczej nie traktuję zarzutów pani prokurator Magdaleny Wiśniewskiej niż po prostu działalność polityczna. To jest w mojej ocenie działalność polityczna. Nie poddam się, będę mówił prawdę. Będę używał metafor
— zaznaczył.
