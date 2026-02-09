„Jeżeli minister rządu polskiego zaburza pojęcia prawda/nieprawda, to jak młode pokolenie ma funkcjonować w naszym społeczeństwie? Jak ma zawierać umowy, chodzić do lekarza lub tym lekarzem być?” - mówił w rozmowie z Telewizją wPolsce24 prof. Wojciech Roszkowski, historyk. W ten sposób odniósł się do procesu z minister edukacji narodowej Barbarą Nowacką.
Z podręczników prof. Wojciecha Roszkowskiego historii uczyło się kilka pokoleń Polaków. Najnowszy - do wprowadzonego za rządów PiS przedmiotu Historia i Teraźniejszość - oburzył środowiska lewicowo-liberalne w Polsce. Przykładem jest minister edukacji narodowej Barbara Nowacka, której zdaniem „kłamstwo było na każdej stronie podręcznika”.
W piątek 6 lutego w warszawskim Sądzie Okręgowym ruszył proces z pozwu prof. Wojciecha Roszkowskiego przeciwko minister edukacji narodowej Barbarze Nowackiej za jej skandaliczne stwierdzenia z 2024 r.
Prof. Roszkowski: To są fundamenty naszej cywilizacji
O procesie oraz zachowaniu sędzi prowadzącej rozprawę prof. Roszkowski mówił w rozmowie z Tadeuszem Płużańskim na antenie Telewizji wPolsce24.
Interwencja pana mecenasa Wdowczyka być może trochę zmieniła bieg tej rozprawy po takim dość obcesowym zachowaniu sędzi. Powiedziałbym, że to była pewna metoda – pozwolić mi mówić jak najwięcej o podręczniku, a nie o kłamstwie pani minister. Sam również zwróciłem uwagę, żeby za bardzo nie pozwolić zmienić rozprawę w seminarium pedagogiczne na temat tego, jak należy pisać podręczniki. Nie to było przecież przedmiotem rozprawy
— zwrócił uwagę historyk.
Pani minister przed sądem powiedziała, że w podstawie programowej, którą realizowałem w podręczniku nie było elementów Wiedzy O Społeczeństwie, co – jak stwierdziłem przed sądem – mija się z prawdą, ponieważ w rzeczywistości takie elementy były
— dodał.
Byłem wpychany w pozycję jakiegoś radykała, fundamentalisty chrześcijańskiego. Tymczasem sprawa w gruncie rzeczy dotyczy po prostu fundamentów cywilizacji
— podkreślił gość Telewizji wPolsce24.
Zaburzenie pojęć prawdy i nieprawdy
Profesor zwrócił uwagę na zmiany w podstawach programowych dokonywane przez obecny rząd.
Obcięcie podstaw programowych z języka polskiego czy historii to jest po prostu skandal. Ale dostrzegam w tym pewną filozofię działania. We wstępie do podstaw programowych z polskiego i historii nie ma mowy o tym, że uczeń powinien dążyć do prawdy. Zatem do czego ma dążyć? Do korzyści, do tego, żeby dołożyć drugiemu? To jest zasadnicze pytanie
— wskazał.
To się nazywa postmodernizm. Miesza się wszystkie możliwe wątki i wszelkie możliwe znaki wartości i ważności spraw. Ludzie, których przepuszczano przez ścieżki zdrowia w Radomiu mają się bawić z tymi, którzy ich bili. Czy na tym ma polegać pamięć historyczna? To jest anomia – wychowywanie społeczeństwa do sytuacji, w której nie wiedzą, jak oceniać dane sprawy. To może dotyczyć nie tylko PRL i ZOMO, ale dosłownie wszystkiego. Ukradł? Nie ukradł? Nieważne. Zabił? Nie zabił? Nieważne
— podkreślił Wojciech Roszkowski.
Jeżeli nie wiemy, co to jest prawda, to proszę podpisać umowę handlową. Czy to prawda, czy nieprawda, że ktoś jest komuś winien pieniądze? Jeżeli nieprawda, to poniesiemy straty. Idziemy do lekarza. Czy jego diagnoza jest prawdziwa czy nieprawdziwa? Czy on nam zaszkodzi czy pomoże?
— dodał.
Na tym opiera się nasza cywilizacja. Każde społeczeństwo opiera się na prawdzie. Dlatego pozwałem panią minister Nowacką. Bo jeżeli minister rządu polskiego zaburza pojęcia „prawda”/”nieprawda”, to jak młode pokolenie ma funkcjonować w naszym społeczeństwie? Jak ma zawierać umowy, chodzić do lekarza lub tym lekarzem być? W każdej sprawie, której dotykamy w życiu społecznym jako obywatele, bardzo często mamy do czynienia z rozpoznaniem prawdy
— przypomniał.
Telewizja wPolsce24/Joanna Jaszczuk
