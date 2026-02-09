TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Szokująca szczerość Łąckiego na antenie wPolsce24. Co powiedział o serwerach KSeF, działaniach TVP i Czarzastym?

Artur Łącki, poseł KO / autor: wPolsce24
Wieloletni poseł PO, a dziś Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki może pozwolić sobie na szczerość, za którą raczej strofowany nie będzie. Goszcząc na antenie Telewizji wPolsce24 stwierdził, że KSeF może mieć serwery poza Polską, co jest zaprzeczeniem twierdzeń ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Polityk KO bronił także Włodzimierza Czarzastego w związku z jego skandaliczną wypowiedzią o Trumpie, która nadszarpnęła nasze stosunki z USA. Przyznał, że posiedzenie Sejmu nt. rosyjskich powiązań marszałka może się odbyć także w formule otwartej. Odniósł się także do deprecjonowania przez TVP w likwidacji prezydenta i kompromitacji ministra sportu Jakuba Rutnickiego.

