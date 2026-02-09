Jeden z obrońców Zbigniewa Ziobry, mec. Adam Gomoła, skierował do sądu wnioski o rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących wykonania postanowienia o trzymiesięcznym areszcie byłego ministra sprawiedliwości oraz o wstrzymanie jego wykonania. Obrona argumentuje, że decyzja - niezależnie od jej zasadności - na obecnym etapie jest niewykonalna, a podobne wątpliwości mogłyby dotyczyć także ewentualnego europejskiego nakazu aresztowania.
Decyzję o areszcie na okres trzech miesięcy dla byłego ministra sprawiedliwości, a obecnie posła PiS, wydał 5 lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa. Wnioskowała o to neo-Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo ws. rzekomych nadużyć dotyczących Funduszu Sprawiedliwości z czasie gdy Ziobro był szefem MS i prokuratorem generalnym. 6 lutego prokuratura wydała też postanowienie o poszukiwaniu Ziobry listem gończym.
Tuż po rozstrzygnięciu sądu, obrona b. ministra informowała o złożeniu wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji o areszcie, dzień później jednak sąd poinformował o odmowie wstrzymania tego postanowienia.
Dziś mec. Gomoła poinformował na platformie X o skierowaniu do sądu rejonowego dwóch wniosków.
Areszt i ENA dla Ziobry
W pierwszym obrona wnioskuje o rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących wykonania postanowienia o aresztowaniu Ziobry. W drugim obrona wnosi o wstrzymanie postanowienia o areszcie, bo - jak uzasadniono - „niezależnie od jego niezasadności, na tę chwilę jest ono niewykonalne”.
Podobnie niewykonalne byłoby ewentualne postanowienie o ENA, wydane na wniosek Prokuratury Krajowej
— stwierdził obrońca na platformie X.
Jako podstawę do skierowania wniosku ws. rozstrzygnięcia wątpliwości co do postanowienia, obrońca Ziobry wskazał artykuł 13 Kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z nim organ wykonujący orzeczenie oraz każdy, kogo to orzeczenie bezpośrednio dotyczy, może zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia lub zarzutów co do obliczenia kary.
Prócz skierowanych w wniosków, obrona Ziobry zapowiadała też skierowanie zażalenia na postanowienie o aresztowaniu byłego ministra do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Obecnie Ziobro - według jego obrońców - jest objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne.
Ziobro ścigany przez prokuraturę
Dzień po decyzji sądu ws. aresztu, prokuratura wydała list gończy za Ziobrą, ma też zostać skierowany do sądu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowanie b. szefa MS. Prokurator kierujący śledztwem dot. Funduszu Sprawiedliwości, wniosek o wydanie ENA wobec Ziobry ma trafić do sądu okręgowego prawdopodobnie na początku tego tygodnia.
