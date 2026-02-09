Co za poziom! Tomasz Trela spiął się z Janem Kanthakiem. Poseł Lewicy nie wytrzymał krytyki i wypalił o "małej fujarce"

  • Polityka
  • opublikowano:
Tomasz Trela atakował prezydenta Nawrockiego oraz Zbigniewa Ziobrę / autor: Fratria
Tomasz Trela atakował prezydenta Nawrockiego oraz Zbigniewa Ziobrę / autor: Fratria

Tomasz Trela z Lewicy postanowił zaatakować prezydenta Karola Nawrockiego. Doczekał się riposty ze strony Jana Kanthaka z Prawa i Sprawiedliwości. W odpowiedzi pozwolił sobie na kolejny atak. Tym razem na Zbigniewa Ziobro.

Wszystko zaczęło się od wpisu posła Treli, któremu nie najwyraźniej nie spodobał się fakt, że prezydent Karol Nawrocki spotkał się przedstawicielami innych państw podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie.

Batyr chwali się listą spotkanych osób, jak nastolatek autografami w pamiętniku. Największy sukces półrocza to bycie zauważonym na Igrzyskach Olimpijskich. Istne złoto!

– napisał Trela.

Odpowiedź Kanthaka

W odpowiedzi na wpis Treli, Jan Kanthak wspomniał o Włodzimierzu Czarzastym.

Twój max to spotkanie z Czarzastym i pokazywanie mu jak ma głosować. Przegrywie

– czytamy.

Trela nie wytrzymał krytyki ze strony Kanthaka i zaatakował… Zbigniewa Ziobrę.

Chłopaku, przestań już pić. Prawda jest taka, że jak mnie widzisz w Sejmie, to uciekasz na drugą stronę. Kozak w necie, p…a w świecie - pasuje do ciebie, jak do Zbycha - miękiszon z małą fujarką

– napisał Trela.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Hit! Prezydent w rozmowie z TVN nawiązał do skandalu w neo-TVP. „Mam nadzieję, że pana redaktora stacja zauważyła moją obecność…”

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

X/mly

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych