Tomasz Trela z Lewicy postanowił zaatakować prezydenta Karola Nawrockiego. Doczekał się riposty ze strony Jana Kanthaka z Prawa i Sprawiedliwości. W odpowiedzi pozwolił sobie na kolejny atak. Tym razem na Zbigniewa Ziobro.
Wszystko zaczęło się od wpisu posła Treli, któremu nie najwyraźniej nie spodobał się fakt, że prezydent Karol Nawrocki spotkał się przedstawicielami innych państw podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie.
Batyr chwali się listą spotkanych osób, jak nastolatek autografami w pamiętniku. Największy sukces półrocza to bycie zauważonym na Igrzyskach Olimpijskich. Istne złoto!
– napisał Trela.
Odpowiedź Kanthaka
W odpowiedzi na wpis Treli, Jan Kanthak wspomniał o Włodzimierzu Czarzastym.
Twój max to spotkanie z Czarzastym i pokazywanie mu jak ma głosować. Przegrywie
– czytamy.
Trela nie wytrzymał krytyki ze strony Kanthaka i zaatakował… Zbigniewa Ziobrę.
Chłopaku, przestań już pić. Prawda jest taka, że jak mnie widzisz w Sejmie, to uciekasz na drugą stronę. Kozak w necie, p…a w świecie - pasuje do ciebie, jak do Zbycha - miękiszon z małą fujarką
– napisał Trela.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752707-co-za-poziom-tomasz-trela-pisze-o-malej-fujarce
