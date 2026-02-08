Sławomir Nowak postanowił przypomnieć o sobie światu. Wystąpił w programie Doroty Wysockiej-Schnepf na antenie neo-TVP. Jego występ spotkał się z reakcją w sieci.
Sławomir Nowak po dłuższym czasie pierwszy raz pojawił się w ogólnopolskiej telewizji. Swój pierwszy po przerwie popis dał w programie prowadzonym przez Dorotę Wysocką-Schnepf.
Co mówił były zaufany współpracownik Donalda Tuska? Przekonywał oczywiście o swojej niewinności.
Te pieniądze, które zabezpieczyło CBA, to zabezpieczyło w mieszkaniach Jacka P. - tego przestępcy – nie w moich. To były mieszkania, w których ja nigdy nawet nie byłem. Właśnie na tych banknotach nie znaleziono żadnego mojego DNA. Znaleziono w pudełko od butów, które ten Paluch z jakichś powodów wyniósł od nas z piwnicy czy z mieszkania. Nawet nie wiem. To jest człowiek, który mieszkał z nami przez długie lata przez ścianę, był chrzestnym naszych dzieci. Byliśmy chrzestnymi jego dzieci
– powiedział.
Nie zabrakło również pochwał dla obecnych sądów.
Polski wymiar sprawiedliwości wstaje z kolan. Są odważni, niezależni sędziowie, którzy są gotowi podjąć niepopularne dla niektórych mediów wyroki
– mówił Sławomir Nowak.
Reakcja w sieci
Występ Nowaka spotkał się z żywą reakcją w sieci.
Wysocka-Schnepf wstrząśnięta po tym jak Sławomir Nowak opowiedział jej o wydzwanianiu do jego żony przez „pseudodziennikarzy”. Zatkało ją
– pisze użytkownik Emilia Kamińska.
A któż to w telewizji rządowej w likwidacji „WALCZY O PRAWORZĄDNOŚĆ”? Tak, tak, dobrze widzicie. To wyciągnięty z szafy Sławomir Nowak
– przekonuje Samuel Pereira z Telewizji wPolsce24.
Sławomir Nowak „odbudowuje się emocjonalnie” w TVP w likwidacji. Coraz lepsi eksperci w czystej wodzie…
– czytamy we wpisie posła Łukasza Schreibera.
Tak, to on. Sławek Nowak u arcykapłanki. Swój do swego i po swoje. Wszystko zostanie zapamiętane
– twierdzi Dorota Kania.
Aniołek Sławek Nowak udziela wywiadu w TVP Info w likwidacji. Mówi, że Polski wymiar sprawiedliwości wstaje z kolan
– napisał Stanisław Karczewski.
