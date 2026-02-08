Mateusz Morawiecki odniósł się do tekstu „Gazety Wyborczej” dotyczącego m.in. działań marszałka Włodzimierza Czarzastego. „Banda politycznych dzieciaków” – pisze lider EKR.
W swoim wpisie na portalu X Morawiecki odnosi się do tekstu, który ukazał się w „Gazecie Wyborczej”. Były premier przekonuje, że mamy do czynienia z „działaniem na szkodę interesu RP”.
Prawda wyszła na wierzch. Banda politycznych dzieciaków. Tusk z Czarzastym postanowili odbudować poparcie koalicji na wojnie z Trumpem - to nie jest nasza teza propagandowa. To nie moje słowa. To napisała „Gazeta Wyborcza”…Naprawdę nie można zlekceważyć tego tekstu… to działanie na szkodę interesu RP
– czytamy w jego wpisie.
Artykuł „GW”
Co znajdziemy w tekście „Gazety Wyborczej”?
Politycy lewicy nieoficjalnie mówią, że z Noblem dla Trumpa to żadna nieprzemyślana szarża. Antyamerykańska narracja Czarzastego to strategia. „To, co widział pan w środę, było skoordynowanym działaniem Donalda i Włodka” - opowiada jeden z kluczowych polityków Nowej Lewicy
– pisze „GW”.
Jest też taki fragment dotyczący prób ataku na Karola Nawrockiego.
Siwiec stwierdził, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna niezwłocznie zająć się kontaktami Karola Nawrockiego ze światem przestępczym i jego powiązaniami ze Wschodem. W imię zasady: skoro chcecie igrzysk, to dajmy ludziom pełne show
– czytamy.
„Gazeta Wyborcza” cytuje też rzekomych polityków lewicy:
Politycy lewicy nieoficjalnie twierdzą, że to żadne potknięcie ich lidera, antyamerykańska narracja jest przemyślaną strategią. - Już w czasie kampanii prezydenckiej nasza kandydatka Magdalena Biejat krytykowała Trumpa i jego politykę. Z naszych badań wynika, że 60 procent Polaków źle ocenia amerykańskiego prezydenta, więc mamy moralny obowiązek krytyki naszych sojuszników - słyszę od ważnej polityczki lewicy
– czytamy.
X/mly
