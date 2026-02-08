Tekst "GW" o Czarzastym. Mateusz Morawiecki punktuje: "Prawda wyszła na wierzch. Banda politycznych dzieciaków"

  • Polityka
  • opublikowano:
Mateusz Morawiecki komentuje tekst "Gazety Wyborczej" / autor: Fratria
Mateusz Morawiecki komentuje tekst "Gazety Wyborczej" / autor: Fratria

Mateusz Morawiecki odniósł się do tekstu „Gazety Wyborczej” dotyczącego m.in. działań marszałka Włodzimierza Czarzastego. „Banda politycznych dzieciaków” – pisze lider EKR.

W swoim wpisie na portalu X Morawiecki odnosi się do tekstu, który ukazał się w „Gazecie Wyborczej”. Były premier przekonuje, że mamy do czynienia z „działaniem na szkodę interesu RP”.

Prawda wyszła na wierzch. Banda politycznych dzieciaków. Tusk z Czarzastym postanowili odbudować poparcie koalicji na wojnie z Trumpem - to nie jest nasza teza propagandowa. To nie moje słowa. To napisała „Gazeta Wyborcza”…Naprawdę nie można zlekceważyć tego tekstu… to działanie na szkodę interesu RP

– czytamy w jego wpisie.

Artykuł „GW”

Co znajdziemy w tekście „Gazety Wyborczej”?

Politycy lewicy nieoficjalnie mówią, że z Noblem dla Trumpa to żadna nieprzemyślana szarża. Antyamerykańska narracja Czarzastego to strategia. „To, co widział pan w środę, było skoordynowanym działaniem Donalda i Włodka” - opowiada jeden z kluczowych polityków Nowej Lewicy

– pisze „GW”.

Jest też taki fragment dotyczący prób ataku na Karola Nawrockiego.

Siwiec stwierdził, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna niezwłocznie zająć się kontaktami Karola Nawrockiego ze światem przestępczym i jego powiązaniami ze Wschodem. W imię zasady: skoro chcecie igrzysk, to dajmy ludziom pełne show

– czytamy.

„Gazeta Wyborcza” cytuje też rzekomych polityków lewicy:

Politycy lewicy nieoficjalnie twierdzą, że to żadne potknięcie ich lidera, antyamerykańska narracja jest przemyślaną strategią. - Już w czasie kampanii prezydenckiej nasza kandydatka Magdalena Biejat krytykowała Trumpa i jego politykę. Z naszych badań wynika, że 60 procent Polaków źle ocenia amerykańskiego prezydenta, więc mamy moralny obowiązek krytyki naszych sojuszników - słyszę od ważnej polityczki lewicy

– czytamy.

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

X/mly

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych