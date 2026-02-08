TYLKO U NAS

Prof. Lewicki o komisjach Tuska ws. Epsteina: Jeżeli ta strzelba nie wypali w trzecim akcie, to będzie to wielki niewypał

Dwie podobne komisje, które mają badać polskie wątki w sprawie Epsteina, to powód może być tylko jeden. Jeżeli ta strzelba nie wypali w trzecim akcie, to będzie to wielki niewypał” – mówił na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Zbigniew Lewicki, amerykanista.

CZYTAJ WIĘCEJ: Nie jeden, a dwa zespoły ws. Epsteina? Tusk zaskoczył nawet prokuraturę. „To pachnie Igorem”; „Polityczne paliwo”

Pod koniec stycznia resort sprawiedliwości USA opublikował obszerny zbiór dokumentów dotyczących Jeffreya Epsteina. Finansista został w 2008 r. skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 r. prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania…

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

