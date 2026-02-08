„W przypadku pana ministra Zbigniewa Ziobry ten adres pobytu jest w aktach sprawy Prokuratury Krajowej, zespołu śledczego nr 2. Ma go pan prokurator Woźniak, czyli ten, który prowadzi czynności w tej sprawie. Jest prokuratorem referentem i warto by było, żeby pan Woźniak przekazał go policjantom, którzy poszukują pana ministra Zbigniewa Ziobro. Może to by brzmiało groteskowo, ale w takim państwie żyjemy” - powiedział poseł PiS Mariusz Gosek w programie „Raport Extra” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do listu gończego za Zbigniewem Ziobrą.
Gosek na antenie telewizji wPolsce24 wyjaśnił, że „poszukuje się osoby, której miejsca pobytu się nie zna”, a tak w przypadku byłego ministra sprawiedliwości nie jest.
Przepisy stanowią jednoznacznie. Poszukuje się osoby, której miejsca…
