Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty rozmawiali na temat. odpowiedzi na wniosek o przyznanie prezydentowi Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla, ale po wpisie ambasadora USA Toma Rose’a - oświadczył dzisiaj rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi dziennikarki Polsat News Doroty Gawryluk, która w programie „Kalejdoskop wydarzeń” powiedziała, że do rozmowy doszło przed zajęciem stanowiska.
Według Gawryluk, Czarzasty konsultował całą wypowiedź z MSZ, ponieważ - jak mówiła - „marszałek Sejmu taki ma zwyczaj, że konsultuje swoje wypowiedzi dotyczące polityki zagranicznej”.
To nie była swobodna wypowiedź. Włodzimierz Czarzasty miał przygotowane stanowisko, które przeczytał i które skonsultował
— zaznaczyła.
Wewiór: Prawie prawda
Na wypowiedź dziennikarki zareagował poseł PiS, były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.
Jeśli to prawda, że wypowiedź Włodzimierza Czarzastego dostała akceptację polskiego MSZ, to sprawa jest dużo poważniejsza niż się wydawało. Tusk celowo pogarsza relacje z USA, żeby doprowadzić do wycofania wojsk z Polski i mieć pretekst do popierania centralizacji UE
— napisał dziś Jabłoński na X.
Do tego wpisu odniósł się rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
Prawie prawda. A „prawie” czyni wielką różnicę. Minister Radosław Sikorski i marszałek Włodzimierz Czarzasty rozmawiali o odpowiedzi… ale po wpisie ambasadora USA Toma Rose’a. Nie wiem, z kim ten news Doroty Gawryluk był „konsultowany”, ale jeśli ostatecznym argumentem ma być to, że marszałek czytał z kartki, to jest to bardziej „prawie prawie prawda”
- napisał Wewiór na X.
