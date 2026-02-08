Upolitycznionemu stowarzyszeniu sędziów „Iustitia”, które murem stoi za Waldemarem Żurkiem nie przeszkadza już obecna ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, którą od lat kwestionowała. Teraz chce ją wykorzystać do obejścia ewentualnego weta prezydenta do nowej ustawy o KRS. Wszystko po to, by do Rady wprowadzić swoich członków, sędziów posłusznych obecnej władzy. W podjętej wczoraj uchwale „Iustitia” oficjalnie zezwala swoim członkom za start w wyborach do KRS na obecnych, a nie nowych zasadach. Stawia też pewne warunki i apeluje do prezydenta.
12 maja upływa kadencja aktualnej Krajowej Rady Sądownictwa. Upolitycznione stowarzyszenie sędziów „Iustitia”, które jej nie uznaje i jak może wspiera ministra Waldemara Żurka, planuje przejęcie KRS, ale na drodze stoi prezydent Karol Nawrocki. Na prezydenckim biurku leży wysmażona przez Żurka i przepchnięta przez rządzącą koalicję Donalda Tuska w Sejmie ustawa, która wprowadza nowe zasady wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. W wielu punktach są one niezgodne z konstytucją, ponieważ wracają do rozwiązań już zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny.
Wszystko po to, by obejść weto prezydenta
Co zrobi min. Żurek i „Iustitia”, jeśli prezydent Nawrocki zawetuje „żurkową” ustawę o KRS? Na tę właśnie okoliczność zwołano Nadzwyczajne Zebranie Delegatów upolitycznionego stowarzyszenia sędziów „Iustitia”. Podjęta przez nie uchwała szokuje, kolejny raz pokazuje poziom hipokryzji tego środowiska. Opracowano scenariusze działania, których jedynym celem jest wprowadzenie do Krajowej Rady Sądownictwa posłusznych obecnej władzy członków.
Możliwość skorzystania przez Prezydenta RP z prawa weta uzasadnia konieczność podjęcia przez środowisko sędziowskie już na obecnym etapie działań zmierzających do zapewnienia powołania KRS nowej kadencji w sposób odpowiadający standardom konstytucyjnym oraz międzynarodowym
— czytamy w podjętej wczoraj uchwale „Iustitii”.
Nadzwyczajne Zebranie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wskazuje na możliwość powołania sędziowskiej części składu KRS w oparciu o przepisy obecnie obowiązującej ustawy z 12 maja 2011 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1186) pod warunkiem, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ustawy, ale z poszanowaniem wartości konstytucyjnych - jedynie potwierdzi wybór do Rady tych sędziów, którzy uzyskają wcześniej najwyższe poparcie w powszechnych, przejrzystych i reprezentatywnych wyborach przeprowadzonych wśród wszystkich sędziów w Polsce. Taki wybór będzie zgodny ze standardami unijnymi
— brzmi treść uchwały, która została dziś odczytana w czasie konferencji prasowej przez prezesa stowarzyszenia Bartłomieja Przymusińskiego.
To oznacza, że określone w obecnej ustawie zasady powoływania członków KRS nagle stały się możliwe do zaakceptowania przez środowisko Waldemara Żurka. Wystarczy, że rządząca większość w Sejmie - politycy koalicji 13 grudnia - też się z tym zgodzą i podejmą „odpowiednią” uchawłę. A co w tej sytuacji z przepisami obowiązjacej ustawy o KRS?
„Iustitia” zaapelowała do prezydenta Nawrockiego o podpisanie nowej ustawy o KRS, ponieważ jej zdaniem poprawi ona bezpieczeństwo prawne obywateli, uporządkuje funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz spowoduje trwałość wydawanych orzeczeń.
Podsumowanie
Trzeba przypomnieć, że orzekający dziś sędziowie, którzy są związani ze stowarzyszeniem „Iutitia” kwestionują status legalnie powołanych przez prezydenta i wskazanych przez obecną KRS innych sędziów. Co więcej, Waldemar Żurek ściga dsycyplinarnie tych, którzy w konkursach przed obecną KRS ośmieli się wystartować, albo podpisać listy poparcia. Dla Żurka i „Iustitii” to są tzw. neo-sędziowie, których wyroki są podważane, a oni sami są spychani na margines orzekania. na obecnych członków KRS złożono nawet zawiadomienie do prokurtury. Teraz jednak obecna ustawa okazuje się być dla „Iustitii” nie taka zła, bo można ją wykorzystać do obejścia prezydenckiego weta.
