Już nie "kumple Putina"? Szłapka odtrąbił sukces. Nagle Saudyjczycy przestali przeszkadzać. Rzecznikowi rządu Tuska wytknięto hipokryzję

Już nie "kumple Putina"? Szłapka odtrąbił sukces. Nagle Saudyjczycy przestali przeszkadzać. Przypomniano hipokryzję rzecznika rządu Tuska. Na zdjęciu Adam Szłapka oraz wpisy z portalu X (screeny) / autor: Fratria/X
Już nie "kumple Putina"? Szłapka odtrąbił sukces. Nagle Saudyjczycy przestali przeszkadzać. Przypomniano hipokryzję rzecznika rządu Tuska. Na zdjęciu Adam Szłapka oraz wpisy z portalu X (screeny) / autor: Fratria/X

Adam Szłapka w roli rzecznika rządu zalicza co jakiś czas gafy. Tym razem postanowił odtrąbić sukces w kwestii podróży ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który wraz przedsiębiorcami udał się do Arabii Saudyjskiej. Problem w tym, że za czasów rządów PiS Szłapka uważał, że Saudyjczycy to „kumple Putina”. Na szczęście w Internecie nic nie ginie, i przypomniano rzecznikowi rządu jego dawny wpis.

Rzecznik rządu Koalicji 13 Grudnia Adam Szłapka podał dalej informację Andrzeja Domańskiego, który przekazał, że leci wraz z przedsiębiorcami do Arabii Saudyjskiej.

W Arabii Saudyjskiej trwa, największa w historii Polski, misja gospodarcza

— napisał na portalu X.

Przypomniano wpis Szłapki o „kumplach Putina”

W Internecie nic nie ginie. Tak jest i w przypadku wpisu Adama Szłapki z 2022 roku, który zarzucał wtedy Mateuszowi Morawieckiemu, że ten zamierza oddać Lotos w ręce Saudyjczyków. Szłapka nazwał ich wtedy „kumplami Putina”. Zmiana nastawienia Szłapki została szeroko skomentowana na portalu X.

To ci sami Saudyjczycy, za współpracę z którymi tak mocno jeszcze niedawno byliśmy krytykowani?

— napisał były prezes Orlenu Daniel Obajtek.

W tej Arabii Saudyjskiej?

— zapytał poseł PiS Radosław Fogiel.

Jeszcze w 2022, gdy rządził Mateusz Morawiecki, to Arabia Saudyjska była dla Adama Szłapki straszliwym „kumplem Putina”. A dziś proszę, jak się cieszy, że robimy z nimi „największe w historii” interesy. I pomyśleć, że Szłapka jest tak wysoko w strukturach państwa

— przypomniał Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.

Jesteś niezawodny

— stwierdził Zygfryd Czaban.

Czasy się zmieniły :D

— skomentował jachcy.

