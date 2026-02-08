Adam Szłapka w roli rzecznika rządu zalicza co jakiś czas gafy. Tym razem postanowił odtrąbić sukces w kwestii podróży ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który wraz przedsiębiorcami udał się do Arabii Saudyjskiej. Problem w tym, że za czasów rządów PiS Szłapka uważał, że Saudyjczycy to „kumple Putina”. Na szczęście w Internecie nic nie ginie, i przypomniano rzecznikowi rządu jego dawny wpis.
Rzecznik rządu Koalicji 13 Grudnia Adam Szłapka podał dalej informację Andrzeja Domańskiego, który przekazał, że leci wraz z przedsiębiorcami do Arabii Saudyjskiej.
W Arabii Saudyjskiej trwa, największa w historii Polski, misja gospodarcza
— napisał na portalu X.
Przypomniano wpis Szłapki o „kumplach Putina”
W Internecie nic nie ginie. Tak jest i w przypadku wpisu Adama Szłapki z 2022 roku, który zarzucał wtedy Mateuszowi Morawieckiemu, że ten zamierza oddać Lotos w ręce Saudyjczyków. Szłapka nazwał ich wtedy „kumplami Putina”. Zmiana nastawienia Szłapki została szeroko skomentowana na portalu X.
To ci sami Saudyjczycy, za współpracę z którymi tak mocno jeszcze niedawno byliśmy krytykowani?
— napisał były prezes Orlenu Daniel Obajtek.
W tej Arabii Saudyjskiej?
— zapytał poseł PiS Radosław Fogiel.
Jeszcze w 2022, gdy rządził Mateusz Morawiecki, to Arabia Saudyjska była dla Adama Szłapki straszliwym „kumplem Putina”. A dziś proszę, jak się cieszy, że robimy z nimi „największe w historii” interesy. I pomyśleć, że Szłapka jest tak wysoko w strukturach państwa
— przypomniał Adam Czarnecki z „Tak dla CPK”.
Jesteś niezawodny
— stwierdził Zygfryd Czaban.
Czasy się zmieniły :D
— skomentował jachcy.
