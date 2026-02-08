Maria Wiernikowska udała się do Rosji, żeby stworzyć dla Kanału ZERO serię reportaży. Po emisji pierwszego odcinka na Krzysztofa Stanowskiego wylała się fala krytyki. Twórca Kanału Zero odpowiedział na portalu X. „Chciałem tylko wzmożonym politykom przypomnieć, że drugą osobą w państwie jest ktoś, kto pokłonił się i wyraził wdzięczność Armii Czerwonej za wyzwolenie Polski” - skomentował.
Krzysztof Stanowski mierzy się ostatnio z falą krytyki. Najpierw na Kanale Zero pojawiło się wiele materiałów, po których zarzucano, że medium mocno skręca w kierunku pro-ukraińskim. Szczególną uwagę zwracano na dobór gości do poszczególnych programów, choćby w kwestii Wołynia. Internauci zwracali uwagę, że brak wśród nich głosu, który reprezentowałby polski punkt widzenia i bronił polskiego interesu.
Ostatnio doszło jednak do przełożenia wajchy, ponieważ w Kanale Zero ukazał się materiał o Federacji Rosyjskiej. Maria Wiernikowska pojechała do Rosji, żeby nakręcił tam serię reportaży. Po emijsji pierwszego odcinka w Internecie zawrzało.
Wiele osób zarzuca Stanowskiemu, że materiał przygotowany przez Wiernikowską jest laurką dla Rosji. Zwracają uwagę na rozmowę dziennikarki z rannym rosyjskim żołnierzem. Oburzenie wyrazili także politycy oraz komentatorzy życia politycznego. Wśród nich znaleźli się choćby Cezary Tomczyk czy Adam Szłapka.
Stanowski odpowiada na krytykę
Twórca Kanału Zero udzielił odpowiedzi.
Chciałem tylko wzmożonym politykom przypomnieć, że drugą osobą w państwie jest ktoś, kto pokłonił się i wyraził wdzięczność Armii Czerwonej za wyzwolenie Polski
— napisał na portalu X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752661-stanowski-ws-krytyki-reportazu-o-rosji-nawiazal-do-czarzastego
