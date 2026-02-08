Wczoraj przed południem Straż Graniczna zatrzymała grupę 12 nielegalnych migrantów, którzy chcieli przedostać się z Litwy do Polski. Tuż przy granicy czekał na nich bus na niemieckich numerach, którego kierowcą był obywatel Ukrainy. W akcji uczestniczyli także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
W połowie ubiegłego roku na skutek akcji Ruchu Obrony Granic rząd Donalda Tuska zdecydował się przywrócić kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. Przez naszą zachodnią granicę niemieckie służby przewoziły złapanych u siebie nielegalnych migrantów, na co przez długi czas nie było żadnej reakcji ze strony polskich władz.
Z kolei kontrole na granicy z Litwą pokazały, że szlak przemytu ludzi funkcjonował bez przeszkód. W sobotę Straż Graniczna przy udziale żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej zatrzymała grupę nielegalnych migrantów, których miał przewieź obywatel Ukrainy.
Około godz. 11:00 niedaleko miejscowości Sadzawka (ok. 1 km od granicy) patrol podlaski Straży Granicznej i WOT ujawnił 12 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwy do Polski. Niedaleko czekał na nich bus na niemieckich numerach. Zatrzymano kierowcę ob. Ukrainy. Trwają czynności służbowe
8 lat za przemyt
To kolejna próba przerzutu do Polski nielegalnych migrantów w ostatnich dniach, do której doszło na granicy z Litwą. W miniony piątek Straż Graniczna zatrzymała 4 obywateli Somalii i Etiopii, których usiłował przerzucić obywatel Litwy. Grozi mu 8 lat więzienia.
Zatrzymani nielegalni migranci zostaną przekazani Litwie w ramach procedury readmisji. Od początku wprowadzenia kontroli na granicy w ramach readmisji przekazano Litwie ok. 260 nielegalnych migrantów. Dokonano także zatrzymania 46 pomocników i organizatorów przerzutu.
