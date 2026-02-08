Mimo, że Radosław Sikorski odpowiada w rządzie Koalicji 13 Grudnia za dyplomację, to jego wypowiedzi czy wpisy w mediach społecznościowych często z dyplomacją mają niewiele wspólnego. Według najnowszego sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski ponad 43 proc. Polaków negatywnie ocenia działalność szefa MSZ w mediach społecznościowych.
Z najnowszego sondażu United Surveys by IBRiS przygotowanego dla Wirtualnej Polski wynika, że 43,4 proc. Polaków negatywnie ocenia działalność Radosława Sikorskiego w mediach społecznościowych. Z tego aż 26 proc. respondentów uważa ją za „zdecydowanie negatywną” .
Zaledwie 25,1 proc. badanych oceniło pozytywnie internetową działalność szefa polskiego MSZ. Z czego 14,1 Polaków uważa, że aktywność Sikorskiego jest „raczej pozytywna”.
Mieszane oceny aktywności Sikorskiego na X
Sondaż pokazuje wyraźny podział opinii na temat stylu Radosława Sikorskiego w mediach społecznościowych. Najbardziej krytyczni są wyborcy PiS i Konfederacji - 79 proc. z nich ocenia jego działania negatywnie. Wśród zwolenników koalicji rządzącej poparcie jest umiarkowane, a duża część badanych deklaruje brak zdania, co wskazuje na rosnące znużenie internetowymi sporami polityków.
Starcia z Muskiem i zmęczenie polityką online
Sikorski regularnie wdaje się w ostre polemiki z Elonem Muskiem, m.in. w sprawach Ukrainy, Starlinków i przyszłości Unii Europejskiej. Choć te wymiany zdań przynoszą rozgłos, niemal połowa Polaków - jak wynika z badania United Surveys dla WP - jest zmęczona przenoszeniem wielkiej polityki do internetowych kłótni, które coraz częściej budzą więcej dezorientacji niż poparcia.
Badanie odbyło się w dniach 30 stycznia/1 lutego br. metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 osób.
