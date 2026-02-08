Na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Jan Mosiński skomentował najnowszy sondaż Social Changes przeprowadzony na zlecenie tej stacji. „To spłaszczanie się dystansu między nami a Koalicją Obywatelską jest efektem fatalnych rządów Donalda Tuska i jego ekipy. Drożyzna, rosnące bezrobocie – zwłaszcza wśród ludzi młodych, do tego: skokowa zwyżka cen energii elektrycznej i tym podobne uciążliwości powodują, że Polacy coraz częściej odwracają się plecami do tej ekipy nieudaczników, która ewidentnie szkodzi Polsce, polskim rodzinom i gospodarce” - powiedział polityk.
Z najnowszego sondażu Social Changes na zlecenie Telewizji wPolsce24 wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska (33,8 proc. poparcia), choć miałaby spore kłopoty z utrzymaniem władzy (do Sejmu nie weszłaby większość obecnych koalicjantów, czyli PSL i Polska 2050). Drugie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości, które zostało wybrane przez 27,5 proc. respondentów. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja (12,8 proc.), Lewica (6,8 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (6,5 proc.).
Mosiński: Koalicja Tuska nie ma szans na kontynuację rządów po wyborach w 2027
Sondaż Social Changes skomentował na antenie wPolsce24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński.
Po pierwsze: to kolejny sondaż pokazujący że ten dystans między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością zmniejsza się. Po drugie: to jest kolejny sondaż, który pokazuje że Donald Tusk i ta jego koalicja 13 grudnia nie ma szans na kontynuację rządzenia po wyborach w roku 2027. Sondaże pokazują pewne trendy, natomiast karta wyborcza jest tym głównym czynnikiem preferencji wyborczych Polaków. Wszystkie sondaże należy jednak analizować pod kątem pewnych strategii partyjnych, politycznych
— ocenił.
To spłaszczanie się dystansu między nami a Koalicją Obywatelską jest efektem fatalnych rządów Donalda Tuska i jego ekipy. Drożyzna, rosnące bezrobocie – zwłaszcza wśród ludzi młodych (pod tym względem jesteśmy niechlubnym liderem Unii Europejskiej). Do tego: skokowa zwyżka cen energii elektrycznej i tym podobne uciążliwości powodują, że Polacy coraz częściej odwracają się plecami do tej ekipy nieudaczników, która ewidentnie szkodzi Polsce, polskim rodzinom i gospodarce
— dodał rozmówca Telewizji wPolsce24.
Czy będzie koalicja z Braunem?
Pytany o narrację premiera Donalda Tuska, która coraz częściej zmierza w kierunku „wybierzcie nas, bo będzie koalicja PiS z Braunem”, Jan Mosiński stwierdził:
Donald Tusk powie wszystko, żeby tylko uzyskać aprobatę wyborców. Kłamał podczas tych swoich spotkań wyborczych, twierdząc, że jak tylko przejmą władzę, wygrają wybory, to będzie nam się żyło jak w państwie z bajki, będzie wszystko tanie, będzie wszystko dostępne.
Kibicował mu Szymon Hołownia, twierdząc, że lekarz do nas będzie dzwonił, pytał o stan naszego zdrowia. Do mnie jakoś jeszcze nie dzwonił
— przypomniał.
Natomiast te relacje, jeżeli chodzi o partie opozycyjne, to chciałem podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość tak będzie prowadzić swoją działalność, ale też kampanię wyborczą, podkreślając samodzielność rządzenia jako istotny atrybut
— wskazał polityk opozycji.
W tych trudnych czasach chcemy mieć możliwość rządzenia samodzielnie
— zaznaczył.
Nasz lider, pan prezes Jarosław Kaczyński, wielokrotnie podkreślał, że z partią Grzegorza Brauna my koalicji zakładać nie będziemy. Z wielu powodów: między innymi ten negacjonizm zbrodni niemieckich, ale też specyfika polityki wschodniej, którą postrzegają politycy tej formacji, której przewodniczy pan Grzegorz Braun
— dodał Mosiński.
