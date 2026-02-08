Wideo

Czarzasty miał konsultować atak na Trumpa z MSZ! "Czy to, co opłaca się rządowi opłaca się Polsce i bezpieczeństwu?"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czarzasty miał konsultować atak na Trumpa z MSZ! Gawryluk: "Czy to, co opłaca się rządowi opłaca się Polsce i bezpieczeństwu?". Na zdjęciu Włodzimierz Czarzasty / autor: Fratria
Czarzasty miał konsultować atak na Trumpa z MSZ! Gawryluk: "Czy to, co opłaca się rządowi opłaca się Polsce i bezpieczeństwu?". Na zdjęciu Włodzimierz Czarzasty / autor: Fratria

Włodzimierz Czarzasty konsultował swoją wypowiedź na temat Donalda Trumpa z MSZ Radosława Sikorskiego” - powiedziała Dorota Gawryluk na antenie Polsat News. Sprawę skomentował poseł PiS Paweł Jabłoński: „Tusk celowo pogarsza relacje z USA, żeby doprowadzić do wycofania wojsk USA z Polski i mieć pretekst do popierania centralizacji UE”.

Nie milkną echa skandalicznego zachowania Włodzimierza Czarzastego, który bezpardonowo zaatakował prezydenta Donalda Trumpa. W ramach retorsji ambasador USA w Polsce Thomas Rose poinformował, że Stany Zjednoczone zrywają kontakt z marszałkiem Sejmu. Sprawa jest cały czas szeroko komentowana.

Czarzasty konsultował atak na Trumpa z MSZ

Ciekawymi informacjami podzieliła się dziennikarka Dorota Gawryluk na antenie Polsat News.

Włodzimierz Czarzasty konsultował swoją wypowiedź na temat Donalda Trumpa z MSZ Radosława Sikorskiego. Marszałek przyjął taki zwyczaj, że konsultuje swoje wypowiedzi dotyczące polityki zagranicznej

— powiedziała w programie „Kalejdoskop Wydarzeń”.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Miller surowo o Czarzastym: „Pretensje do ambasadora są już tylko próbą zagłuszenia własnej niekompetencji i braku odpowiedzialności”

Włodzimierz Czarzasty czytał, to nie było mówione, z głowy, pamięci. To nie była swobodna wypowiedź. Włodzimierz Czarzasty miał przygotowane stanowisko, które skonsultował i przeczytał

— dodała dziennikarka.

Czy to się opłaca Polsce?

Czyli wszyscy chcemy być wrogami Trumpa, bo robi nam to popularność

— stwierdził współprowadzący Jan Wróbel.

Możliwe, że tak. Pytanie, czy to się opłaca Polsce? Czy to, co opłaca się rządowi opłaca się Polsce i bezpieczeństwu?

— zastanawiała się Gawryluk.

Tusk dąży do wycofania wojsk USA z Polski?

Do ustaleń Gawryluk odniósł się na platformie X Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych.

Jeśli to prawda, że wypowiedź Włodzmierza Czarzastego dostała akceptację MSZ, to sprawa jest dużo poważniejsza niż się wydawało. Tusk celowo pogarsza relacje z USA, żeby doprowadzić do wycofania wojsk USA z Polski i mieć pretekst do popierania centralizacji UE

— skomentował poseł PiS Paweł Jabłoński na portalu X.

CZYTAJ TAKŻE:

Sikorski w końcu zabrał głos w słów Rose’a! Dziwna wypowiedź. Wspomniał o… „jakiejś koordynacji z naszą opozycją”

Żaryn: Antyamerykańska działalność koalicji rządzącej to problem dla Polski. Obraźliwe słowa Czarzastego to tylko jeden jej przejaw

xyz/X/Polsat News

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych