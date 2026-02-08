„Włodzimierz Czarzasty konsultował swoją wypowiedź na temat Donalda Trumpa z MSZ Radosława Sikorskiego” - powiedziała Dorota Gawryluk na antenie Polsat News. Sprawę skomentował poseł PiS Paweł Jabłoński: „Tusk celowo pogarsza relacje z USA, żeby doprowadzić do wycofania wojsk USA z Polski i mieć pretekst do popierania centralizacji UE”.
Nie milkną echa skandalicznego zachowania Włodzimierza Czarzastego, który bezpardonowo zaatakował prezydenta Donalda Trumpa. W ramach retorsji ambasador USA w Polsce Thomas Rose poinformował, że Stany Zjednoczone zrywają kontakt z marszałkiem Sejmu. Sprawa jest cały czas szeroko komentowana.
Czarzasty konsultował atak na Trumpa z MSZ
Ciekawymi informacjami podzieliła się dziennikarka Dorota Gawryluk na antenie Polsat News.
Włodzimierz Czarzasty konsultował swoją wypowiedź na temat Donalda Trumpa z MSZ Radosława Sikorskiego. Marszałek przyjął taki zwyczaj, że konsultuje swoje wypowiedzi dotyczące polityki zagranicznej
— powiedziała w programie „Kalejdoskop Wydarzeń”.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Miller surowo o Czarzastym: „Pretensje do ambasadora są już tylko próbą zagłuszenia własnej niekompetencji i braku odpowiedzialności”
Włodzimierz Czarzasty czytał, to nie było mówione, z głowy, pamięci. To nie była swobodna wypowiedź. Włodzimierz Czarzasty miał przygotowane stanowisko, które skonsultował i przeczytał
— dodała dziennikarka.
Czy to się opłaca Polsce?
Czyli wszyscy chcemy być wrogami Trumpa, bo robi nam to popularność
— stwierdził współprowadzący Jan Wróbel.
Możliwe, że tak. Pytanie, czy to się opłaca Polsce? Czy to, co opłaca się rządowi opłaca się Polsce i bezpieczeństwu?
— zastanawiała się Gawryluk.
Tusk dąży do wycofania wojsk USA z Polski?
Do ustaleń Gawryluk odniósł się na platformie X Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych.
Jeśli to prawda, że wypowiedź Włodzmierza Czarzastego dostała akceptację MSZ, to sprawa jest dużo poważniejsza niż się wydawało. Tusk celowo pogarsza relacje z USA, żeby doprowadzić do wycofania wojsk USA z Polski i mieć pretekst do popierania centralizacji UE
— skomentował poseł PiS Paweł Jabłoński na portalu X.
