Większość wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej poparło deklarację współpracy i możliwość utworzenia wspólnej koalicji – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster opublikowanego w niedzielę przez „Super Express”.
Uczestnikom badania zadano pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość powinno zadeklarować chęć współpracy i ewentualnej koalicji z Konfederacją oraz Konfederacją Korony Polskiej.
Jak wybierają zwolennicy partii?
Z badania wynika, że wśród wyborców PiS za tego rodzaju deklaracją opowiedziało się 57 proc. ankietowanych (16 proc. było przeciw, 27 proc. nie miało w tej sprawie zdania), wśród wyborców Konfederacji - 60 proc. (27 proc. - przeciw, 13 proc. - nie miało zdania), a wśród wyborców Konfederacji Korony Polskiej - 79 proc. (14 proc. - przeciw, 7 proc. - nie miało zdania).
Badanie przeprowadzono w dniach 26–27 stycznia br. na próbie 1010 dorosłych Polaków.
PAP/mly
