Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni Social Changes, gdyby wybory odbyły się dzisiaj, do Sejmu weszłoby tylko pięć ugrupowań politycznych. Liderem badania jest Koalicja Obywatelska, która wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość.
W sondażu na zlecenie Telewizji wPolsce24 najlepszy wynik uzyskała Koalicja Obywatelska, którą wskazało 33,8 proc. Ankietowanych.
Drugie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości, które zostało wybrane przez 27,5 proc. Uczestników badania.
Pięć partii w Sejmie
Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja (12,8 proc.), Lewica (6,8 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (6,5 proc.).
Pod progiem wyborczym znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe, które uzyskało 4,6 proc. poparcia. Za ludowcami uplasowała się partia Razem z wynikiem 3,3 proc.
Z partii, które znalazły się w zestawieniu najgorszy wynik uzyskała Polska 2050 (1,4 proc.). 3,3 proc. ankietowanych wybrało opcję „trudno powiedzieć”.
