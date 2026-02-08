Zwiększenie akcyzy na alkohol, regulacja najmu krótkoterminowego, wprowadzenie zakazu smartfonów w szkołach – m.in. takie projekty zapowiedziała nowa liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ofensywa legislacyjna ma ugruntować pozycję partii jako „wyraziste centrum” i zmienić negatywne trendy w sondażach.
W sobotę Rada Krajowa Polski 2050, podczas pierwszego posiedzenia po wyborze Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko przewodniczącej ugrupowania, skompletowała członków nowego zarządu. Wiceprzewodniczącymi partii zostali kontrkandydaci Pełczyńskiej-Nałęcz w wyborach na szefa partii - szefowa resortu klimatu Paulina Hennig-Kloska i poseł Rafał Kasprzyk, a także założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia oraz poseł Sławomir Ćwik. Wcześniej nowa przewodnicząca powołała na pierwszą wiceprzewodniczącą partii Ewę Schaedler, a na drugiego wiceprzewodniczącego Adama Rudawskiego. Skarbnikiem pozostał Łukasz Osmalak, a sekretarzem Robert Sitnik. W zarządzie znalazł się również szef klubu Paweł Śliz.
Liderka Polski 2050 ma już strategię, jaką jej zdaniem powinna przyjąć partia pod jej kierownictwem. – Polska 2050 jest partią wyrazistego centrum. Partią, która dbała i będzie dbała o interesy większości Polaków, interesy klasy średniej - podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz podczas niedawnej rozmowy z dziennikarzami.
Zapowiedź ofensywy legislacyjnej
Szefowa partii zapowiedziała ofensywę legislacyjną. Nowe przepisy, które chce przygotować jej ugrupowanie, mają dotyczyć m.in. asystencji dla osób z niepełnosprawnościami, zakazu smartfonów w szkołach czy regulacji najmu krótkoterminowego. Dwa projekty ustaw dotyczą alkoholu.
Jedna dotyczy ograniczenia promocji alkoholu, żeby już nigdy w życiu się tak nie zdarzyło, że święty Mikołaj na reklamie pije w Wigilię piwo pod choinką i oglądają to dzieci w całej Polsce
– powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.
Też wyjdziemy z projektem ustawy zwiększającej akcyzę na alkohol. Taka ustawa już przeszła przez Sejm z naszym poparciem, została zawetowana przez pana prezydenta, który powiedział, że on oczekuje gwarancji, że całe te pieniądze zostaną przekazane na ochronę zdrowia. Więc idziemy z ustawą, która robi dokładnie to samo: podwyższa akcyzę na alkohol, z tym że jest zaznaczone, że cała ta podwyżka idzie na ochronę zdrowia. Czyli wypełniamy oczekiwanie pana prezydenta, liczymy na to, że ustawę podpisze
– dodała.
Polityczka zapewniła, że prace nad projektem są finalizowane, a efektów można się spodziewać „dosłownie na dniach”. Polska 2050 ma też swoje pomysły na zmiany w systemie podatkowym. Zyskać ma na tym klasa średnia, zaś najbogatsi mają płacić proporcjonalnie więcej.
Na pewno opowiadamy się za tym, żeby podatki były bardziej sprawiedliwe
– stwierdziła liderka Polski 2050. Jej zdaniem dzisiaj klasa średnia płaci za dużo w stosunku do osób dużo bogatszych, „którzy (…) do dobra wspólnego nie dokładają się”.
A niektórzy, (…) politycy, milionerzy biegają po mediach i się chwalą, że trzymają swoje pieniądze w fundacjach rodzinnych i nie płacą od tego ani złotówki. To są rzeczy karygodne i na pewno będziemy chcieli to zmieniać - powiedziała. Dodała przy tym, że na szczegóły jest jeszcze za wcześnie. - Duże zmiany chciałabym zaczynać od rozmowy koalicyjnej, bo jednak jesteśmy lojalnym, odpowiedzialnym koalicjantem
– dodała.
Ofensywa legislacyjna to jeden ze sposobów na zwiększenie popularności partii, która według wszystkich ostatnich sondaży znajduje się pod progiem. W 2023 r. Polska 2050 uzyskała ponad 14 proc. poparcia, ale wówczas partia startowała w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym jako Trzecia Droga. Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że była zwolenniczką sojuszu z PSL-em w 2023 roku. Wówczas głosy oddane na tę listę przesądziły o tym, że obecna koalicja uzyskała większość w parlamencie. Zaznaczyła jednak, że obecnie nie widzi szansy na powrót do tego typu współpracy z PSL-em.
