Podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 komentatorzy TVP w likwidacji „nie zauważyli” udziału prezydenta Karola Nawrockiego w tym wydarzeniu. Prezydent odniósł się do tej sytuacji w zabawny sposób w rozmowie z reporterem telewizji TVN.

Mam nadzieję, że pana redaktora stacja zauważyła moją obecność na otwarciu Igrzysk Olimpijskich

— zwrócił się prezydent Karol Nawrocki do zadającego mu pytania reportera TVN. Głowa państwa dalej zareagowała na zapewnienie dziennikarza, że jego stacja dostrzegła tę obecność.

Bardzo się cieszę, bo słyszałem, że Telewizja Publiczna nie zauważyła

— mówił prezydent.

Jestem z tego pół roku zadowolony”

Reporter TVN zagadnął też Karol Nawrockiego o podsumowanie półrocza jego prezydentury.

Myślę, że widzowie TVN-u są przekonani, że to było dobre pół roku dla Polski. Ja jestem z tego pół roku zadowolony

— podkreślił Karol Nawrocki.

CZYTAJ TAKŻE: Żałosne! W neo-TVP „nie zauważono” prezydenta podczas ceremonii otwarcia igrzysk. Wspomniano za to o… Rutnickim. Burza w sieci

