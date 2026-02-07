Politycy PiS zareagowali na atak na Michała Drewnickiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa, w czasie gdy ten zbierał podpisy za odwołaniem prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.
CZYTAJ TAKŻE: Przemoc w Krakowie! Michał Drewnicki zaatakowany za zbieranie podpisów pod referendum ws. Miszalskiego!
Samorządowiec z Krakowa Michał Drewnicki zaatakowany podczas zbiórki podpisów ws. odwołania prezydenta Miszalskiego! Agresja, bluzgi ludzi wspierających krakowski magistrat to dowód na to, że rządzącym w Krakowie politykom z PO puszczają nerwy. Fala społecznego oburzenia na to co się dzieje w Krakowie pod egidą prezydenta Miszalskiego wzbiera. Takie sytuacje tylko motywują, także samorządowców z PiS do działania i wspierania obywatelskiego referendum. #OdzyskajMYKraków dla mieszkańców. Dobro zwycięży
— podkreślił na platformie X Rafał Bochenek, rzecznik PiS.
„Nie zastraszycie ludzi zbierających podpisy!”
Fizyczna agresja wobec Michała Drewnickiego, który zbierał podpisy pod referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Sytuacja, której nie można lekceważyć. „Uśmiechnięta Polska” w pełnej krasie: agresja, groźby. Nie zastraszycie ludzi zbierających podpisy! Akcja referendalna będzie trwała, bo trzeba uratować Kraków przed szkodliwą władzą Miszalskiego
— napisała z kolei Beata Szydło, była premier, europoseł PiS.
Referendum ws. odwołania Miszalskiego
W Krakowie 3 lutego trwa akcja zbierania podpisów poparcia dla przeprowadzenia referendum ws. odwołania Miszalskiego z urzędu prezydenta. Według informacji organizatorów, dotychczas zebrano ok. 12,5 tys. podpisów. Do zbiórki przyłączyło się Prawo i Sprawiedliwość, Ruch Narodowy, stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały.
Przeciwnicy Miszalskiego zarzucają mu zadłużenie miasta, kolesiostwo, brak spełnienia obietnic wyborczych, niegodne sprawowanie urzędu i tu przywołują m.in. taniec na dachu do piosenki z wulgarnymi słowami, wprowadzenie strefy czystego transportu.
tkwl/X/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752638-atak-podczas-zbiorki-podpisow-w-krakowie-politycy-pis-reaguja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.