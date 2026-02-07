KOMENTARZE

Żenujący PR! Tusk chwali się, że przyniósł chłopcom pizzę. Dostał też koszulkę z zaskakującym napisem. Fala komentarzy

autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Donald Tusk 16 listopada pojawił się na Stadionie Narodowym i oglądał finał II edycji turnieju „Z Orlika na Stadion”. Postanowił nieco skopiować ruch prezydenta Karola Nawrockiego i obiecał młodym influencerom, że pójdzie z nimi na pizzę, postawił jednak wygórowany warunek - musieli uzyskać pół miliona polubień, wcześniej prezydent w podobnej akcji symbolicznie ustalił próg na cztery „lajki”. Teraz Tusk postanowił dopełnić swoją PR-ową akcję i faktycznie przyniósł młodym pizzę. Dostał też koszulkę z napisem… „Tusk 1945”. Zachowanie Tuska wywołało falę krytyki w sieci.

Trening przed Międzynarodowym Dniem Pizzy

— napisał na platformie X Donald Tusk.Dołączył do wpisu nagranie, na którym widać, jak wparował do szatni młodych sportowców z pudełkami z pizzą. Na wideo widać, jak Tusk je pizzę z dziećmi, otrzymał też koszulkę Lechii Gdańsk z napisem „Tusk 1945”.

Fala krytyki w sieci

Cała akcja wywołała falę krytyki w sieci. Niektórzy internauci wskazali nawet, że jest ona niefortunna także z powodu… wybuchu afery pedofilskiej Jeffreya Epsteina. Z ujawnionych akt sprawy wynika, iż w korespondencji Epsteina m.in. regularnie pojawiało się słowo „pizza”, oznaczające dziewczynkę. Stąd akcja PR, polegająca na wyjściu z dziećmi na pizzę jest odbierana przez cześć komentujących jako kłopotliwa dla Tuska pod względem wizerunkowym.

Doskonały timming. Pizza, dzieci… co może pójść nie tak?

— napisał Tomasz Lipiński, użytkownik X.

W kontekście afery Epsteina, celebrowanie pizzy wśród dzieci.. Jezu kto tam odpowiada za PR?

— zapytał Łukasz, użytkownik X.

Tak samo żenujący filmik, jak naleśnik całujący serduszko

— ocenił Marek Dunaj, użytkownik X.

A ta pizza to za swoje czy za nasze?

— zapytał Darek, użytkownik X.

