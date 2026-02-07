„Mamy kolejną awarię Polski. Znowu w sektorze energii i ciepła. Pelletu brakuje w całym kraju, a ceny wariują. Jaka jest przyczyna? Taka, jak zwykle od 2 lat - Koalicja Awarii u sterów władzy” - napisał na platformie X Mateusz Morawiecki, poseł PiS, były premier. Polityk przedstawił swoją analizę tej sprawy.
Tłumaczenia Hennig-Kloski
Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska na konferencji prasowej w Jeziorach tłumaczyła trudną sytuację na rynku pelletu tym, że rynek nie przygotował się na mroźną zimę.
Przedstawiciele branży mówili, że pellet jest dostępny, choć chwilę trzeba na niego poczekać. Jest problem z dostępnością pelletu krajowego, a import wymaga czasu. Widać też, że zaburzenie relacji popytu i podaży zostało przez rynek wykorzystane do podbicia cen. Warto, aby UOKiK się temu przyjrzał
— powiedziała minister klimatu i środowiska.
Analiza Morawieckiego
Swój pogląd na tę sytuację w analizie na X przedstawił były premier Mateusz Morawiecki.
W Polsce rachunki za ogrzewanie wzrosły już o kilkadziesiąt proc, a pellet, nie dość, że najdroższy od ponad dwóch lat - to go po prostu brakuje. Ludzie nie dostają opłaconych zamówień sprzed miesięcy. A rząd? Jak mawiał klasyk - “rżnie głupa”. To pokłosie konkretnych decyzji i zaniedbań. Pierwotną przyczyną chaosu pelletowego w Polsce jest szaleńcza, zideologizowana, pseudoekologiczna i prowadzona pod dyktando niemieckiego lobby polityka energetyczna UE
— podkreślił Mateusz Morawiecki.
Polityka, którą popierał przez wiele lat Donald Tusk jako szef RE - a europosłowie KO głosowali za nią, albo po prostu nie przeszkadzali. Tyczy się to przede wszystkim nowej dyrektywy budynkowej przegłosowanej przez Parlament Europejski i preferowania pomp ciepła, jak i kotłów na biomasę. Przed inwazją Rosji na Ukrainę, gdy z entuzjazmem odkręcano kurki Nord Streamu - najpierw gaz był “eko” - a pellet nie. Po inwazji, zniszczeniu Nord Stream II i zdaniu sobie sprawy z wielkiej, geopolitycznej, niemieckiej katastrofy energetycznej, gaz już nie był preferowanym źródłem ogrzewania - został nim pellet. Zgadnijcie, kto jest największym producentem pelletu w UE? Podpowiem - ktoś, za kogo Tusk chce płacić odszkodowania
— napisał były premier.
Co jeszcze doprowadziło do kryzysu pelletowego?
Mateusz Morawiecki w punktach przedstawił, co w jego ocenie doprowadziło do „kryzysu pelletowego w Polsce”. Przedstawiamy je poniżej.
1) Złe planowanie rządu + ideologiczne myślenie. Rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 8 maja 2025 r. (weszło w życie 24 maja) wprowadziło wyśrubowane normy jakościowe dla biomasy i pelletu. Branża ostrzegała wprost: będzie drogo, a pelletu będzie brakować. Zignorowano to!
2) Wszyscy wiemy, jaką klęska okazała się rządowa reforma programu „Czyste Powietrze” - coś, co działało za rządów PiS - wzięli i zepsuli.
3) Według nowych zaleceń NFOŚiGW promuje kotły pelletowe, nie zabezpieczając podaży paliwa. Setki tysięcy rodzin zostały wepchnięte w ślepą uliczkę.
4) Chaos w Lasach Państwowych. Decyzje personalne i organizacyjne doprowadziły do zastoju w gospodarce leśnej. Efekt? Mniej surowca, mniej trocin, mniej pelletu.
5) Ukraina nie eksportuje – pali wszystko, co ma. Brakuje importu pelletu i biomasy z Ukrainy. To było do przewidzenia. Nie dla tego rządu.
6) Niemcy są największym producentem pelletu w UE. Efektem nowych regulacji jest coraz większe uzależnienie Polski od droższego importu. Przypadek? Nie sądzę.
7) Wygaszenie tarcz energetycznych PiS. Rząd wygasił je wtedy, gdy ludzie najbardziej potrzebowali poczucia bezpieczeństwa. Zamiast tego mamy źle zaprojektowany bon, który wyklucza miliony rodzin.
„Odsuńmy ich od władzy”
Były premier z całej sytuacji wyciągnął wniosek, że należy odsunąć obecny rząd od władzy.
Awarie Polski w tylu strategicznych, kluczowych obszarach bezpieczeństwa to nie przypadki - to efekt systemowych zaniedbań, nieudolnych reform i amatorów u władzy. Skupieni na zemście, skupieni na sobie - zapominają o interesach Polski. Odsuńmy ich od władzy - zanim będzie za późno! Walczcie o to ze mną każdego dnia!
— zaznaczył Morawiecki.
