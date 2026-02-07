Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, wiceprezes PiS w okręgu krakowskim został zaatakowany za zbieranie podpisów ws. referendum za odwołaniem prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.
Zostałem zaatakowany przez przeciwnika referendum ws. odwołania Miszalskiego - prezydenta Krakowa, przed chwilą, gdy zbierałem podpisy przed Placem Bieńczyckim w Nowej Hucie
— poinformował w mediach społecznościowych Michał Drewnicki.
Stoimy sobie spokojnie, ludzie podchodzą, podpisują, rozmawiamy. Gdy już się mamy zbierać w inne miejsce, podchodzi pan i pyta: ile mamy podpisów, jak idzie zbiórka. Mówię mu, że bardzo dobrze. Pytam, czy chce podpisać. Bierze ode mnie podkładkę z kartą do podpisu i długopisem zaczyna przekreślać wiersze, szybko odbieram mu kartę i pytam: co pan robi?! Widzę agresję, więc włączam nagrywanie. Resztę widzicie na filmie
— wskazał.
Do wpisu Drewnicki zamieścił nagranie, które powstało chwilę po zniszczeniu kart. Agresor stwierdził na nim, że ma „w d..ie” to, że dokonał ataku, po czym uderzył w nagrywający go telefon.
Agresja
Michał Drewnicki skomentował to zdarzenie.
Jestem zaskoczony poziomem agresji - rozumiem, że są zwolennicy Prezydenta Miszalskiego i Koalicji Obywatelskiej, są też przeciwnicy, ale zbieranie podpisów to demokratyczne prawo i nikt nie ma prawa tego niszczyć czy przeszkadzać niezależnie kogo lubimy, czy na kogo głosujemy
— zaznaczył.
Na szczęście błyskawiczna reakcja zapobiegła zniszczeniu podpisanych wierszy, więc żaden podpis nie został uszkodzony
— wskazał.
Wszystkim, którzy mimo nieprzychylności władzy i niektórych zbierają podpisy, chcę powiedzieć, że należy się szacunek za wysiłek, który wkładają działać z serca dla dobra naszego Krakowa
— podkreślił.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Uda się odwołać Aleksandra Miszalskiego? Pęk: „Można śmiało powiedzieć, że jest najgorszym prezydentem Krakowa”
— Walczą o odwołanie Miszalskiego. Wassermann: „Baliśmy się tej prezydentury, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie tak dramatycznie słaba”
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/752615-atak-za-zbieranie-podpisow-pod-referendum-w-krakowie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.