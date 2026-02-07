WIDEO

Przemoc w Krakowie! Michał Drewnicki zaatakowany za zbieranie podpisów pod referendum ws. Miszalskiego!

  • Polityka
  • opublikowano:
Drewnicki został zaatakowany za zbieranie podpisów pod referendum ws. Miszalskiego. / autor: Fratria
Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, wiceprezes PiS w okręgu krakowskim został zaatakowany za zbieranie podpisów ws. referendum za odwołaniem prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.

Zostałem zaatakowany przez przeciwnika referendum ws. odwołania Miszalskiego - prezydenta Krakowa, przed chwilą, gdy zbierałem podpisy przed Placem Bieńczyckim w Nowej Hucie

— poinformował w mediach społecznościowych Michał Drewnicki.

Stoimy sobie spokojnie, ludzie podchodzą, podpisują, rozmawiamy. Gdy już się mamy zbierać w inne miejsce, podchodzi pan i pyta: ile mamy podpisów, jak idzie zbiórka. Mówię mu, że bardzo dobrze. Pytam, czy chce podpisać. Bierze ode mnie podkładkę z kartą do podpisu i długopisem zaczyna przekreślać wiersze, szybko odbieram mu kartę i pytam: co pan robi?! Widzę agresję, więc włączam nagrywanie. Resztę widzicie na filmie

— wskazał.

Do wpisu Drewnicki zamieścił nagranie, które powstało chwilę po zniszczeniu kart. Agresor stwierdził na nim, że ma „w d..ie” to, że dokonał ataku, po czym uderzył w nagrywający go telefon.

Agresja

Michał Drewnicki skomentował to zdarzenie.

Jestem zaskoczony poziomem agresji - rozumiem, że są zwolennicy Prezydenta Miszalskiego i Koalicji Obywatelskiej, są też przeciwnicy, ale zbieranie podpisów to demokratyczne prawo i nikt nie ma prawa tego niszczyć czy przeszkadzać niezależnie kogo lubimy, czy na kogo głosujemy

— zaznaczył.

Na szczęście błyskawiczna reakcja zapobiegła zniszczeniu podpisanych wierszy, więc żaden podpis nie został uszkodzony

— wskazał.

Wszystkim, którzy mimo nieprzychylności władzy i niektórych zbierają podpisy, chcę powiedzieć, że należy się szacunek za wysiłek, który wkładają działać z serca dla dobra naszego Krakowa

— podkreślił.

Adrian Siwek/X

