Wybuchła burza związana ze strojami reprezentacji Polski podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Na zarzuty rzecznika rządu Adama Szłapki odpowiedział prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. „Bardzo proszę zweryfikować swoje informacje i nie wprowadzać Polaków w błąd. Bo to najzwyczajniej w świecie nie przystoi” - stwierdził.
Rzecznik rządu Adam Szłapka skrytykował prezesa PKOl.
Polskie 4F ubiera kilka reprezentacji olimpijskich w Mediolanie. Polską reprezentację – niemiecki adidas
— wskazał.
Taką decyzję podjął pan Piesiewicz, bliski współpracownik ludzi PiS. Komentarz zbędny.
— stwierdził.
Odpowiedź Piesiewicza
Na zarzuty odpowiedział Radosław Piesiewicz,
Szanowny Panie ministrze, przesyłam precyzyjne informacje na nurtujący Pana temat, żeby nie wprowadzał Pan w błąd - oczywiście niecelowo - opinii publicznej. Otóż to była decyzja Prezydium Zarządu PKOl. 18 osób zagłosowało za przy jednej się wstrzymującej
— wskazał.
Ponadto powinien Pan wiedzieć, gdyż wielokrotnie to podkreślałem, że adidas jest prawdziwym sponsorem, który poza ubieraniem Olimpijskiej Reprezentacji Polski, także płaci za tę możliwość. Polska firma, o której Pan wspomina, ubierała, ale to PKOl musiał płacić za stroje - a nazywali się sponsorem
— wyjaśnił.
Bardzo proszę zweryfikować swoje informacje i nie wprowadzać Polaków w błąd. Bo to najzwyczajniej w świecie nie przystoi. A jeśli ma Pan dowody na swoje tezy, to proszę je przedstawić lub przestać kłamać
— podsumował.
