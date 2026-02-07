WIDEO

Prezydent Nawrocki w Mediolanie: Zostaję z nadzieją, że będziemy mieli w Polsce igrzyska. Zrobimy wszystko, żeby tak było

Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA/PETER KNEFFEL / POOL/X
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA/PETER KNEFFEL / POOL/X

„Walczymy o igrzyska olimpijskie. Dzisiaj rozmawialiśmy o roku 2036. To duma być Prezydentem Polski i ubiegać się o takie sprawy” – powiedział Prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z dziennikarzami w Mediolanie po spotkaniu z szefową MKOI.

Karol Nawrocki wskazał, że „od strony formalnej jest czas, żeby to procedować”.

Oczywiście tu jest niezbędna współpraca prezydenta z polskim rządem i z polskim komitetem olimpijskim. Jest tu ze mną pan prezes Piesiewicz, który też jest zaangażowany w ten proces. Myślę, że współpraca i zrozumienie tego, że pracujemy na rzecz, która być może wydarzy się za dekadę albo więcej sprawi, że będziemy potrafili współpracować

— wskazał.

To jest nasza odpowiedzialność, żeby łączyć nasze wysiłki tam, gdzie to możliwe

— dodał.

Zrobimy wszystko, żeby tak było”

Dopytywany o to, czy uda się połączyć te wysiłki Karol Nawrocki podkreślił, że „to jest cecha naszego narodu, że potrafimy wygrywać walki, które są trudne do zwyciężenia, więc ja zostaję z nadzieją, że będziemy mieli w Polsce igrzyska!”.

Zrobimy wszystko, żeby tak było

— zaznaczył prezydent.

Karol Nawrocki w Mediolanie

Karol Nawrocki odwiedził również dziś wioskę olimpijską w Mediolanie i spotkał się z polskimi olimpijczykami. Wizytę złożył dzień po inauguracji zimowych igrzysk Mediolan-Cortina na stadionie San Siro w stolicy Lombardii.

Sobota jest trzecim dniem wizyty prezydenta we Włoszech w związku z inauguracją igrzysk.

Wczoraj wieczór Karol Nawrocki wraz z innymi szefami państw i rządów uczestniczył w trzygodzinnej ceremonii otwarcia igrzysk.

Wcześniej spotkał się z premier Włoch Giorgią Meloni, której – jak podała jego kancelaria – przekazał gratulacje w związku z organizacją igrzysk.

X/PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

