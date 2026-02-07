A gdzie szacunek? Rutnicki pozował z pogiętą biało-czerwoną flagą. Szefernaker: Co za wstyd. To nie dekoracja. To zobowiązanie

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki pozował z biało-czerwoną flagą podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich rozgrywanych we Włoszech. Polityk nie zadbał jednak o to, by flaga prezentowała się godnie. „Co za wstyd. Flaga państwowa to nie dekoracja - to zobowiązanie. Szczególnie jeśli występujesz w imieniu Rzeczypospolitej, masz obowiązek dbać o symbole! Szacunek dla flagi to element podstawowej kultury państwowej” - ocenił Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta RP.

Kibicujemy reprezentacji Polski. Wszyscy jesteśmy biało-czerwoną drużyną. Wielka duma!

— napisał w mediach społecznościowych Jakub Rutnicki.

Do zdjęcia zamieścił on zdjęcie… pogiętej biało-czerwonej flagi.

Jasne standardy

Na to, jak wygląda flaga Polski, uwagę zwrócił szef gabinetu prezydenta RP Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker.

Co za wstyd. Flaga państwowa to nie dekoracja - to zobowiązanie. Szczególnie jeśli występujesz w imieniu Rzeczypospolitej, masz obowiązek dbać o symbole! Szacunek dla flagi to element podstawowej kultury państwowej

— zauważył.

Oczekuję, by każdy przedstawiciel rządu dbał o godne, nienaganne eksponowanie barw narodowych. Standardów nie negocjujemy

— wskazał.

Tak się nie robi

Głos zabrał także Marek Magierowski, były ambasador RP w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych.

Domyślam się, że po rozpakowaniu nie było czasu, żeby flagę wyprasować. W takim razie nie robi się i nie wrzuca takich zdjęć. Zwłaszcza, kiedy jest się ministrem

— zaznaczył.

W USA, w podobnych sytuacjach, kilka razy prosiliśmy organizatorów wydarzeń (zewnętrznych) o wyprasowanie polskiej flagi

— podkreślił.

