Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki pozował z biało-czerwoną flagą podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich rozgrywanych we Włoszech. Polityk nie zadbał jednak o to, by flaga prezentowała się godnie. „Co za wstyd. Flaga państwowa to nie dekoracja - to zobowiązanie. Szczególnie jeśli występujesz w imieniu Rzeczypospolitej, masz obowiązek dbać o symbole! Szacunek dla flagi to element podstawowej kultury państwowej” - ocenił Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta RP.
Kibicujemy reprezentacji Polski. Wszyscy jesteśmy biało-czerwoną drużyną. Wielka duma!
— napisał w mediach społecznościowych Jakub Rutnicki.
Do zdjęcia zamieścił on zdjęcie… pogiętej biało-czerwonej flagi.
Jasne standardy
Na to, jak wygląda flaga Polski, uwagę zwrócił szef gabinetu prezydenta RP Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker.
Co za wstyd. Flaga państwowa to nie dekoracja - to zobowiązanie. Szczególnie jeśli występujesz w imieniu Rzeczypospolitej, masz obowiązek dbać o symbole! Szacunek dla flagi to element podstawowej kultury państwowej
— zauważył.
Oczekuję, by każdy przedstawiciel rządu dbał o godne, nienaganne eksponowanie barw narodowych. Standardów nie negocjujemy
— wskazał.
Tak się nie robi
Głos zabrał także Marek Magierowski, były ambasador RP w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych.
Domyślam się, że po rozpakowaniu nie było czasu, żeby flagę wyprasować. W takim razie nie robi się i nie wrzuca takich zdjęć. Zwłaszcza, kiedy jest się ministrem
— zaznaczył.
W USA, w podobnych sytuacjach, kilka razy prosiliśmy organizatorów wydarzeń (zewnętrznych) o wyprasowanie polskiej flagi
— podkreślił.
